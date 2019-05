WOŚP poinformowała o rekordowych zakupach. Konferencja Owsiaka skończyła się jednak ważniejszym przesłaniem

Jerzy Owsiak miał ważne przesłanie adresowane do wszystkich Polaków. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

erzy Owsiak zorganizował konferencję prasową, na której poinformował o konkursach na zakup sprzętu za pieniądze z tegorocznej zbiórki. Jednak rozliczenie nie było jedynym tematem tego spotkania. Pod koniec szef WOŚP miał dla wszystkich bardzo ważne przesłanie.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poinformowała, na co wydawane są 176 mln zł, które zebrano na początku roku. – To rekordowa zbiórka dla WOŚP, bo nie spodziewaliśmy się tak ogromnych pieniędzy. Te pieniądze już wydajemy na zakup sprzętu dla polskich szpitali. (...)Cieszymy się bardzo, bo wspieracie najnowocześniejszą medycynę – powiedział na czwartkowej konferencji Jerzy Owsiak Szef WOŚP przedstawił podsumowanie największych zakupów orkiestry i akcję #HejtMiNieGra. Po raz kolejny zaapelował do rządu o wprowadzenie do szkół obowiązkowych lekcji pierwszej pomocy. Zachęcił także do robienia sobie zdjęć z hasztagiem #HejtMiNieGra i udostępniania ich w mediach społecznościowych.Jednak nie tylko zakupy WOŚP i akcje społeczne znalazły się w tematyce spotkania. Kończąc konferencję Jerzy Owsiak zwrócił się bezpośrednio do Polaków. – Kochajcie ten kraj! A żeby ten kraj kochać... trzeba iść na wybory! Dziękuję – podsumował szef WOŚP.