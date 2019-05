Warszawa w czołówce "najwyższych" stolic. Ale są też takie, gdzie wieżowców nie ma w ogóle

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro. • Fot. na:Temat

Monika Przybysz

N

Partnerem artykułu jest Huawei.

ie ma ich w Budapeszcie, nie ma w Pradze. Drapaczy chmur nie uświadczymy również na Słowacji, w Finlandii, Norwegii czy Irlandii. Z kolei w nasz stołeczny pejzaż wpisały się już na stałe. I to bardzo mocną kreską.W całej Polsce zbudowano do tej pory 9 budynków, które liczą ponad 150 metrów wysokości i mają więcej niż 40 pięter, czyli spełniają kryteria "drapaczy chmur". Wszystkie poza jednym - wrocławskim Sky Tower - znajdują się w Warszawie.Dziewiątka może nie wydaje się liczbą imponującą, ale w tym przypadku powinna.Najwięcej wysokościowców mają Niemcy - 14. Zaraz za nimi plasuje się Francja (12) oraz Hiszpania i Wielka Brytania (po 11). My na drugą pozycję możemy wskoczyć już niedługo. Obecnie w budowie znajdują się min. Varso Tower - zapowiadany jako najwyższy budynek w Europie, a także dwa inne, około 200-metrowe wieżowce: Spinnaker Office Tower oraz Skyliner.