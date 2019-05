"Nie ukrywa, że władza nie jest w jego rękach". Tusk ujawnił, jak Morawiecki negocjuje w Brukseli

Donald Tusk: Mateusz Morawiecki sam pokazuje w Brukseli, że to nie on sprawuje władzę w Polsce. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

P

remier Mateusz Morawiecki przyjeżdża do Brukseli i nie ukrywa, że władza nie jest w jego rękach – powiedział Donald Tusk w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Były premier krytycznie wypowiedział się o rządzie PiS. Zaznaczył, że dużo prawdy jest w przestrogach przed polexitem. Donald Tusk nie ma wątpliwości – jego zdaniem dziś Polska wycofała się z wielkiej europejskiej gry. Ale, jak zaznaczył, nie widzi problemów, by do niej wrócić. – Polska jest potencjalnie wciąż graczem wagi ciężkiej. Demograficznie, gospodarczo, geopolitycznie należy do grupy dużych państw Unii. Nasz obiektywny status nie zmalał – ocenił Tusk.Szef Rady Europejskiej stwierdził, że Polska traci nie tylko przez politykę PiS, której wielu nie akceptuje, ale dlatego, że rząd jest w wielu dziedzinach pasywny. – Viktor Orbán jest o wiele bardziej krytykowany, ale Węgry są wciąż graczem w Brukseli, a z Orbánem partnerzy się liczą – zauważył polityk.Były premier w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wskazał, na czym polega obecny problem Polski. – Rządzi ktoś, do kogo nie można dotrzeć – tłumaczył Tusk i przeszedł do oceny aktywności Mateusza Morawieckiego.– Premier przyjeżdża do Brukseli i nie ukrywa, że władza nie jest w jego rękach. A przecież to na spotkaniach europejskich liderów wykuwają się decyzje. Kto nie ma w ręku władzy, ma tam niewiele do powiedzenia – stwierdził.Tusk mówi, że kiedy on sprawował w Polsce funkcję premiera, konfrontował się z innymi szefami rządów o wiele bardziej aktywnie, niż robi to Morawiecki. – On zachowuje pasywne stanowisko, nie walczy, jakby nie był zainteresowany tym, co można ugrać. A do ugrania jest wiele, nie tylko pieniądze w przyszłym budżecie Unii – zapewniał przewodniczący RE.W wywiadzie były premier nie ukrywa, że dużo prawdy jest w przestrogach przed polexitem. Zaznaczył, że Polska nie może pozwolić sobie na pójście drogą Wielkiej Brytanii. – Mieliśmy status autentycznego lidera regionu i choć nie byliśmy w stanie osiągnąć wszystkiego, czego chcieliśmy, to nie dało się w Unii postanowić niczego bez naszej zgody – argumentował Tusk.źródło: "Gazeta Wyborcza"