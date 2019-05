"Jaka to melodia?" będzie mieć konkurencję. Już wiadomo, gdzie Janowski poprowadzi nowe show

Janowski zostanie prowadzącym programu TV Puls. • Fot. Michał Grocholski / Agencja Gazeta

"Gra Muzyka" – taki tytuł ma nosić program, którego gospodarzem zostanie były prowadzący "Jaka to melodia?" w TVP1 Robert Janowski. Nie wiadomo jeszcze jaką formułę, będzie miało nowe muzyczne show – podaje portal Wirtualnemedia.pl. Wiadomo zaś, że program będzie emitowany w od jesieni w Telewizji Puls.Program "Gra Muzyka" jest autorskim projektem TV Puls we współpracy z firmą Media Corporation. Zdjęcia rozpoczną się w czerwcu, a już teraz poszukiwani są kandydaci do udziału w show. Premierę zapowiedziano na jesień.Katarzyna Ocioszyńska, prezes zarządu Media Corporation potwierdziła, że Robert Janowski poprowadzi najnowszy program. – Będzie wiele emocji i rywalizacji o nagrody, dużo świetnej muzyki, a przede wszystkim bardzo dużo ciepłej, rodzinnej rozrywki. Nie zabraknie też gwiazd polskiej sceny muzycznej i artystycznych przyjaciół Roberta Janowskiego – zapowiedziała.Prezes TV Puls Dariusz Dąbski także zapewnia, że program będzie pełen pozytywnej energii. – Widzowie znajdą w nim znakomitą rozrywkę, dużo muzyki, emocji i dobrego humoru – powiedział. Więcej informacji o nowym muzycznym show ma się pojawić w czerwcu. Robert Janowski był gospodarzem teleturnieju "Jaka to melodia" od 1997 do 2018 roku. Rozstanie z TVP przebiegło burzliwie. Program wciąż jest emitowany w programie pierwszym Telewizji Polskiej , jednak rolę prowadzącego przejął po Janowskim Norbi źródło: Wirtualnemedia.pl