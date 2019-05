Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro. • Fot. na:temat

Monika Przybysz

Partnerem artykułu jest Huawei.

azda po Warszawie w godzinach szczytu to horror? Co najwyżej film grozy dla nastolatków. Prawdziwe dreszcze przechodzą Francuzów, Anglików i Rosjan. To oni spędzają najwięcej czasu w korkach.Mieszkańcy Moskwy w skali roku spędzą w korkach prawie cztery dni - 91 godzin to niekwestionowany rekord, ale po oponach drepczą im londyńczycy (81 godzin). Paryżanie są w nieco lepszej sytuacji - w żółwim tempie wloką się "tylko" 65 godzin rocznie.W zestawieniu 25 najbardziej zakorkowanych miast w Europie zabrakło reprezentacji Polski. Jest za to aż 7 niemieckich, 5 rosyjskich i 2 angielskie.