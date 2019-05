Prestiżowe wyróżnienie dla marki OKNOPLAST. Firma uhonorowana Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Prezes grupy OKNOPLAST odebrał "Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości". • Fot. Materiały prasowe

zuję się ogromnie zaszczycony otrzymaniem tak prestiżowego wyróżnienia. To dla mnie szczególna nagroda – mówił prezes firmy OKNOPLAST, Mikołaj Placek. Nagroda została przyznana przez premiera Mateusza Morawieckiego.Mikołaj Placek odebrał nagrodę w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości otrzymał z rąk minister Jadwigi Emilewicz, w uznaniu za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki.– Medal jest dla nas idealnym potwierdzeniem wszystkich dotychczasowych sukcesów biznesowych. Cieszę się, że możemy przyczyniać się do rozwoju rodzimej gospodarki i godnie reprezentować Polskę także na innych rynkach areny międzynarodowej – powiedział prezes firmy OKNOPLAST.Nagroda jest jeszcze bardziej cenna, zważywszy na czas jej otrzymania. Firma OKNOPLAST obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Od ćwierć wieku OKNOPLAST prężnie się rozwija, przyczyniając się do wzrostu polskiej gospodarki. Prowadząc działalność na 13 rynkach, eksportuje do innych państw już 75 proc. swoich produktów. Firma aktualnie zatrudnia ponad 1850 osób i dzięki swoim inwestycjom z roku na rok staje się coraz mocniejszym graczem na rynku światowym.Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości to nie pierwsze prestiżowe wyróżnienie, którym został nagrodzony OKNOPLAST. W 2018 roku firma znalazła się także w prestiżowym rankingu "1000 firm inspirujących Europę" przygotowanym przez londyńską Giełdy Papierów Wartościowych.