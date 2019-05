Królowa pragnie powrotu na tron. Madonna wypuściła nową piosenkę "Crave"

Madonna opublikowała nową piosenkę "Crave". • Fot. Instagram / Madonna

W

przypadku tej Madonny spór o jakąkolwiek aureolę jest zbędny, bo wszyscy wiemy, że królowej popu daleko do świętości. Nieco przygasła supergwiazda pokazała właśnie swój nowy utwór "Crave"."Crave" to kolejny po "I Rise" i "Medellín" singiel, który zapowiada nadchodzącą płytę Madonny – "Madame X". Sama piosenka opowiadająca o pożądaniu jest dość monotonna, z gościnną zwrotką pojawia się w niej Swae Lee – połówka duetu Rae Sremmurd, znany m.in. z erotycznej historii Marty Linkiewicz . Na dniach ukaże się również teledysk do "Crave".Przed premierą płyty "Madame X", która ukaże się 14 czerwca, światło dzienne ujrzą jeszcze dwa kolejne single Madonny . Jako pierwszy usłyszymy dancehallowy "Future" z gościnnym udziałem rapera Quavo z grupy Migos. Jego premiera została zaplanowana na 17 maja.Druga zapowiedź płyty ukaże się 7 czerwca. Będzie nim piosenka zatytułowana "Dark Ballet".