Absolutny rekord w loterii Eurojackpot w Polsce. Szczęściarz znad Wisły wygrał 194 miliony złotych!

W piątkowej kumulacji do wygrania było aż 390 000 000 miliona złotych • Fot. Facebook / LOTTO. Radość wygrywania

o był bardzo szczęśliwy piątek dla mieszkańca Polski. W losowaniu Eurojackpot wygrał prawdziwie kosmiczną sumę. To nie jedyny zwycięzca europejskiej loterii – poszczęściło się też komuś za naszą zachodnią granicą. Loteria Eurojackpot , w której bierze udział 18 europejskich krajów, rozbudza wyobraźnię Europejczyków. Za kosztujący 2 euro los można w każdy piątek wzbogacić się o nawet 90 milionów złotych. Do tej pory wygrane pierwszego stopnia padły w 2016 r. (90 milionów euro) oraz w lutym tego roku (63,2 mln euro) w Niemczech, a także w marcu w Szwecji (53,4 mln euro).Szczęśliwy okazał się także piątek 10 maja. Najwyższą pulę w wysokości 90 milionów euro (390 milionów złotych) zgarnęły aż dwie osoby. Wśród nich jest również Polak. Mieszkaniec naszego kraju zaznaczył zwycięskie numery 7, 15, 19, 42 oraz 3 i 8 i wygrał aż 193 396 500 złotych! Główną nagrodą podzielił się z mieszkańcem Niemiec.To w Polsce rekord. "Powtórzymy, bo trudno w to uwierzyć - nowy rekord wysokości wygranej w grach LOTTO w Polsce wynosi od dziś 193 396 500,00 zł. Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał tak dużej kwoty. Do tej pory najwyższa wygrana to »szóstka« w Lotto warta 36 726 210,20 zł, trafiona w 2017 roku w Skrzyszowie" – czytamy na stronie Lotto Gratulujemy!