Morawiecki wyśmiany w spocie Koalicji Europejskiej. Wyszedł na jąkającego się nieudacznika

W najnowszym spocie KE boleśnie ośmieszono premiera Morawieckiego. • Fot. Screen z YouTube / Koalicja Europejska

W

najnowszym spocie wyborczym Koalicji Europejskiej wyśmiano "oratorskie zdolności" Mateusza Morawieckiego. Główny nacisk został położony na to, że KE musi wygrać wybory, by poprawić sytuację w służbie zdrowia. Jąkającego się premiera skonfrontowano z mocną zapowiedzią Grzegorza Schetyny. Mateusz Morawiecki lubi czasem w trakcie swoich przemówień wtrącić jakąś dygresję. A to wspomni podczas spotkania z rolnikami, jak to młócił cepem, a to pochwali się, jak to komunizm obalał dziecięciem będąc lub negocjował nasze członkostwo w UE. Kiedyś próbował nawet cytować fraszkę Jana Kochanowskiego, ale coś mu wówczas nie wyszło. I właśnie ta interpretacja wiersza trafiła do najnowszego spotu... Koalicji Europejskiej.Widać na nim, jak Morawiecki jąka się, próbując, prawda... przypomnieć sobie, prawda..., dalszą część fraszki mistrza Kochanowskiego o szlachetnym zdrowiu. Całość została tak zmontowana, że premier wychodzi na nieudacznika, który nie tylko nie potrafi zadbać o zdrowie Polaków, ale nawet kilku wersów wiersza nie potrafi sobie przypomnieć. Grzegorz Schetyna zapowiada, że gdy tylko Koalicja Europejska wygra wybory, to odzyska 100 miliardów dla Polski i zbuduje europejską ochronę zdrowia. Niestety, nie wiadomo, czy chodzi o 100 miliardów złotych, czy może euro.