Kaczyński zdradził, co łączy go prywatnie z Julią Przyłębską. "Moje odkrycie"

arosław Kaczyński podczas wizyty w studiu "Pytania na Śniadanie" mówił o tym, kim są jego przyjaciele. Wśród nich wymienił... prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską.Prezes Kaczyński "ocieplił" swój wizerunek występując w telewizji śniadaniowej, czyli programie "Pytanie na Śniadanie" w TVP 2. Pytano go m.in. o to, czy lubi spać do późna i co lubi jeść. Jeden z wątków dotyczył sposobu spędzania wolnego czasu. Tutaj prezes PiS wskazał na swoich przyjaciół.– Mam przyjaciół, którzy się polityką nie zajmują – zaznaczył. – Moje odkrycie towarzyskie ostatnich lat to Julia Przyłębska, bardzo lubię u niej bywać – dodał, wyliczając też nazwiska innych osób.Komentatorzy są zaskoczeni tym, że Kaczyński tak otwarcie przyznał, że "kumpluje się" z Przyłębską. Przypomnijmy, że stoi ona na czele rzekomo apolitycznego Trybunału Konstytucyjnego. "Rzekomo", bo wszyscy wiedzą, że obecne kierownictwo TK jest powiązane z PiS. Wizyty polityków tej partii w gmachu Trybunału to norma.