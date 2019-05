Kolejny bohater filmu Sekielskiego nie jest już księdzem. Decyzja przyszła z Watykanu

Ksiądz Pawęł Kania został usunięty ze stanu kapłańskiego. Decyzję podjął Waatykan jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. • Fot. YouTube / Tomasz Sekielski

aweł Kania to ksiądz skazany na siedem lat więzienia za pedofilię. Został usunięty ze stanu duchownego. Decyzję Watykan podjął jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, ale w Polsce ogłoszono ją dopiero po premierze filmu Tomasza Sekielskiego o pedofilii wśród duchownych.Wrocławska kuria poinformowała o wydaleniu ks. Kani dopiero po premierze "Tylko nie mów nikomu". Duchowny pracował jako kapłan w parafiach we Wrocławiu, Miliczu, Oławie i Bydgoszczy. Opiekował się ministrantami i był ich katechetą.

Po raz pierwszy zatrzymano go w 2005 r. jako wikariusza we wrocławskiej parafi św. Ducha. Proponował pod sklepem trzem chłopcom po 100 zł za usługi seksualne. Za księdza poręczyli wtedy abp Marian Gołębiewski i abp Henryk Gulbinowicz. Potem księdzu Kani udowodniono posiadanie dziecięcej pornografii. Nadal jednak odprawiał msze.Postępowanie kanoniczne ws. duchownego toczyło się w Watykanie od 2012 roku. Proces rozpoczął się po tym, jak Kania został aresztowany w następstwie zameldowania się w hotelu z nieletnim chłopcem. Proces kanoniczny musiał jednak zostać zawieszony do czasu, aż zapadnie prawomocny wyrok w sprawie. Został wznowiony w 2015 roku, gdy Kania trafił do więzienia.Kolejnym duchownym, który ma odejść z kapłaństwa w następstwie filmu Tomasza Sekielskiego, jest ksiądz Dariusz Olejniczak O decyzji księdza Dariusza Olejniczaka poinformował rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej. "Prośbę umotywował złamaniem zakazu sądowego. Wbrew niemu, podejmował działalność związaną z pracą z dziećmi i młodzieżą, ukrywając ten fakt przed ustanowionym przez władze kościelne kuratorem" – czytamy w oświadczeniu.Tomasz Sekielski w swoim filmie poświęconym pedofilii w polskim Kościele ujawnił, że ks. Olejniczak pomimo dożywotniego zakazu wykonywania zawodu nauczyciela i wykonywania działalności związanej z wychowywaniem nałożonego przez sąd, pracował z dziećmi m.in. w czasie głoszonych przez niego rekolekcji