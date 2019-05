O filmie Sekielskich głośno nie tylko w Polsce. Już donosi o tym Reuters

Agencja Reutera pisze o filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". • Fot. screen ze strony agencji Reutera

filmie braci Sekielskich jest już głośno nie tylko w Polsce. Agencja Reutera odnotowała ogromny sukces produkcji na YouTube i wskazała, że Lech Wałęsa wezwał Kościół katolicki do walki z pedofilią. Kapelan byłego prezydenta jest wymieniony w filmie, jako jeden z duchownych oskarżanych o czyny pedofilskie."Polski laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa wezwał Kościół katolicki do zapobiegania dalszemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci przez członków duchowieństwa" – pisze agencja Reutera.Agencja prasowa wspomniała, że od soboty film dokumentalny zebrał już ponad 7 mln wyświetleń na YouTube. Podkreślono, że produkcja opowiada o tym, jak księża, którym udowodniono czyny pedofilskie są przenoszeni z parafii do parafii.Reuters zaznaczył, że jednym z duchownych wymienionych w filmie, jest ksiądz Franciszek Cybula , były kapelan prezydenta Wałęsy. – To dla mnie smutne, że dowiedziałem się, że mój kapelan, mój spowiednik, zachowywał się tak źle – mówił były prezydent dla "Polska The Times", a jego wypowiedź cytuje agencja.W dalszej części artykułu nawiązano do religijności w naszym kraju. "Polska jest jednym z najbardziej pobożnych państw Europy, a księża katoliccy cieszą się wysokim prestiżem społecznym" – czytamy. Jednocześnie wskazano, że Polska nie uniknęła skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym, które "zrujnowały reputację Kościoła katolickiego na całym świecie".Agencja Reutera przypomniała, że Episkopat w marcu ujawnił raport, z którego dowiedzieliśmy się, że w latach 1990-2018 ofiarą księży pedofilii padło w Polsce 625 dzieci.W tekście nie zabrakło odwołań do polityki Prawa i Sprawiedliwości. Agencja podała, że partia rządząca w Polsce uważa wiarę katolicką za "kluczowy element tożsamości narodowej, a jej wpływ musi być chroniony". Ponadto przypomniano ostatnią deklarację Jarosława Kaczyńskiego, który obiecał surowsze kary za wykorzystywanie seksualne dzieci. "Tylko nie mów nikomu" , czyli obraz pokazujący problem pedofilii w polskim Kościele od sobotniego popołudnia ma prawie 7,7 mln odsłon (stan na poniedziałek na godz. 14:30). Tym samym pobił już popularnością film "Kler", który przyciągnął do kin trochę ponad 5 mln widzów.źródło: Reuters