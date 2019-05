Brejza dostał odpowiedź z resortu rolnictwa. Te liczby kompromitują władzę PiS

Poseł PO wysłał do resortu rolnictwa zapytanie ws. realizacji programu PROW. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

rzysztof Brejza udostępnił na Twitterze odpowiedź ministerstwa rolnictwa ws. realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na okres 2014-2020. Wynika z niej, że partia rządząca wykorzystała na modernizację wsi w 2019 roku jedynie 15 proc. z pieniędzy UE. Poseł PO uważa, że taki rezultat to kompromitacja.Kandydat Koalicji Europejskiej do europarlamentu wysłał w kwietniu do resortu rolnictwa pytanie dotyczące realizacji PROW na lata 2014-2020. "Wg stanu na 31 marca 2019 r. wykorzystano 15,89 proc. środków poddziałania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020" – czytamy w odpowiedzi ministerstwa. Jak podaje udostępniony przez posła Brejzę dokument, według stanu na pierwszy kwartał tego roku w ramach programu dokonano płatności blisko 1,69 mld zł."Budżet poddziałania 'Modernizacja gospodarstw rolnych' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 2 499 997 963 euro, tj. ok. 10,76 mld zł." – informuje ministerstwo. W odpowiedzi napisano również, że pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku w ramach programu wydano natomiast około 47 proc. środków."Bum! Twarde dane - wykorzystanie pięniędzy z UE na modernizację wsi. PiS 15 proc., PO 47 proc. To odpowiedź Ministra Rolnictwa dot. PROW w analogicznych okresach. Te 15 proc. na 2019 to dramat" – zatweetował na swoim profilu Brejza. Zdaniem polityka taki wynik to kompromitacja partii rządzącej. Wpis oznaczono m.in. hashtagami: #świniaMinus i #Tylko15procentPiSDlaWsi.Krzysztof Brejza nie po raz pierwszy wykazuje nieudolność resortu rolnictwa pod rządami PiS. W ostatnich dniach ministerstwo musiało się tłumaczyć z zapaści stadnin. Wyjaśnienia brzmiały kuriozalnie – winna problemów była "nadpodaż koni na rynku".