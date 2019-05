Koalicja Europejska rośnie w siłę! Do sojuszu dołączyły kolejne grupy polityczne i społeczne

Koalicja Europejska zasiliła swoje szeregi nowymi siłami politycznymi i społecznymi. • Fot. Twitter.com / @wlodekczarzasty

oalicja Europejska to już nie tylko PO, N, PSL, SLD i Zieloni. Sojusz sił demokratycznych właśnie poszerzył się o kolejne ugrupowania i stowarzyszenia, których wspólnym celem będzie teraz jak najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego.Zgodnie z zapowiedziami Grzegorza Schetyny szeregi Koalicji Europejskiej zasiliły nowe siły polityczne i społeczne. We wtorek na konferencji prasowej poinformowano, kto został nowym członkiem KE.– Dziś do Koalicji Europejskiej dołączają nowe ugrupowania między innymi: Inicjatywa Feministyczna, SDPL, WiR, KOD, Unia Europejskich Demokratów, Inicjatywa Polska i Wolne Sądy. Wszystkie ręce na pokład – napisał na swoim Twitterze Włodzimierz Czarzasty. Szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie krył radości z rozszerzenia się koalicji.I nie są to przesadzone emocje. W końcu ostatnie sondaże pokazują, że KE ma bardzo duże szanse w starciu z PiS w wyborach do europarlamentu. Jeden z nich dawał jej minimalną przewagę , a drugi jedynie 1-proc. stratę do partii Jarosława Kaczyńskiego.