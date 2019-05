Masz już dość Muzeum Narodowego i Wawelu? Te nietypowe miejsca w Noc Muzeów bardzo Cię zaskoczą

Noc Muzeów może być prawdziwą przygodą • Fot. Facebook / Neon Muzeum

N

oc Muzeów za pasem. Już w tę sobotę muzea w całej Polsce będą otwarte aż do późnej nocy. I tutaj pojawia się pytanie: gdzie pójść, co zobaczyć? Muzea Narodowe są przecież oklepane, podobnie jak chociażby warszawski POLIN czy krakowski MOCAK. Ruszamy z pomocą! Oto osiem absolutnie oryginalnych i nietypowych polskich muzeów, których mogłeś jeszcze nie widzieć.

Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Muzeum Polskiej Wódki to nowy hit na muzealnej mapie stolicy . Chcesz poznać historię polskiej wódki, dowiedzieć się, jak powstaje i co się przegryza do kielicha? Obojętnie, jakie masz pytanie dotyczące polskiego alkoholowego dobra narodowego, tutaj znajdziesz na nie odpowiedź.



Zresztą powodów do odwiedzenia Muzeum Polskiej Wódki w Centrum Praskim Koneser, które powstało zaledwie w ubiegłym roku, jest aż sto. Poznać je możemy tutaj..



Tegoroczna Noc Muzeów zawita do tego warszawskiego muzeum po raz pierwszy. "Zajrzyj do Muzeum Polskiej Wódki 18 maja od 20:00 do 01:00. Na miejscu czekać będą Cię nie tylko wyjątkowe atrakcje, ale i słodkie niespodzianki od E.Wedel. Także cocktail bar ¾ będzie działał w tym dniu w specjalnych, późnych godzinach!" – zachęca Muzeum Polskiej Wódki na swojej stronie internetowej.



Krakow Pinball Muzeum w Krakowie





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Muzeum Dobranocek ze Zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Neon Muzeum w Warszawie





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Muzeum Życia w PRL w Warszawie





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Rogalowe Muzeum w Poznaniu





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

W planie są również degustacje wódki, co być może przekona wszystkich jeszcze nieprzekonanych.To muzeum jest bardzo retro i bardzo cool. Krakow Pinball Museum, czyli Interaktywne Muzeum Flipperów na ulicy Stradomskiej w Krakowie, to prawdziwa podróż w czasie. Dziś prawdziwych flipperów już nie ma, chciałoby się bowiem zanucić.Krakowska placówka postanowiła jednak je wskrzesić. "Były ich tysiące... W budkach, barach, świetlicach, hotelach. (...) Wystarczyło wrzucić monetę by kilka minut cieszyć się grą i współzawodnictwem z przyjaciółmi. Ich złoty wiek zakończyło wrowadzenie konsol do gier i popularyzacja komputerów domowych. Kończyły wyrzucone na śmietnik historii. Dziś to antyki, spotkanie ich w stanie pozwalającym się cieszyć ich magią jest rzadkością. Nas urzekły i postanowiliśmy dać im drugie życie" – piszą twórcy muzeum na stronie internetowej W co można pograć podczas Nocy Muzeów? Do wyboru, do koloru. W Krakow Pinball Museum znajdziemy takie gry, jak: Xenon, Royal Flash, The Adams Family, Cyclone, Comet czy Revenge From Mars. Z higieną jest u niektórych ciężko , ale Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy ma się dobrze. Jest wręcz tak popularne, że nie wejdzie się do środka bez wcześniejszej rezerwacji.Czym jest bydgoskie muzeum? "[To] wyjątkowe miejsce, gdzie podróż przez historię trwa wespół z barwnymi historiami, kąpielą w średniowiecznej balii, praniem na tarze, wizytą w Kolonialce oraz łazience rodem z PRL. Przedsmakiem zwiedzania są warsztaty mydlane, gdzie każdy zaprojektuje i wykona swoje własne, glicerynowe mydło, które oczywiście zabierze ze sobą na pamiątkę" – informuje nas strona internetowa Na Noc Muzeuów Muzeum Mydła i Historii Brudu szykuje jednak coś wyjątkowego. "Pamiętajcie, że u nas w ten dzień zamiast normalnego programu jest specjalne zwiedzanie po ciemku! 5000 lat higieny człowieka w 20 minut, jedynie za pomocą dotyku, węchu i słuchu!" – czytamy na Facebooku . Wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu mogą osoby po 14 roku życia, które wcześniej dokonały rezerwacji.To chyba najbardziej urocze muzeum w Warszawie. A na pewno bardzo nietypowe – poświęcone jest bowiem domkom dla lalek. Wiktoriańskim, przedwojennym czy z okresu PRL-u.Mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki muzeum mieści w swoich ścianach ponad 130 domków dla lalek, a także miniaturowych pokoików i sklepików, a także zabawki sakralne. "Dziesiątki uroczych wnętrz, tysiące maleńkich drobiazgów. Niezliczona ilość godzin wspaniałej zabawy, która dawno przeminęła, ale której czar urzeka nas do dziś" – czytamy na stronie internetowej Muzeum Domków dla Lalek W Noc Muzeów muzeum można zwiedzać z... latarkami. Wstęp jest dla osób ponad 10 roku życia bez wcześniejszych zapisów, a mile widziane są czapki z daszkiem, by – jak żartuje Muzeum Doków dla Lalek – "uniknąć zderzenia nosa z gablotą". "Będzie tajemniczo, niezwykle i na pewno trochę strasznie" – zachęca placówka tutaj Miś Uszatek, Miś Colargol, Koziołek Matołek, Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka, Smerfy... Tych wszystkich rysunkowych bohaterów można spotkać w otwartym w 2009 r. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy na ulicy Mickiewicza w Rzeszowie . To gratka dla dorosłych, którzy te animacje pamiętają, ale również dla dzieci. W końcu Miś Uszatek jest wyjątkowo uroczy.Z powodu remontu placówka była nieczynna od 16 kwietnia, jednak od 18 maja, czyli w Noc Muzeuów, jej drzwi mają być szeroko otwarte. Z kolei już trzy dni później lubiane przez rzeszowian i nie tylko bajkowe muzeum będzie obchodzić swoje 10 urodziny.Co czeka zwiedzających w Noc Muzeów ? Nie tylko wystawa stała "Dobranocki z dawnych lat", ale również m.in. prezentacja filmowych kołysanek i utworów z najpopularniejszych animacji dla dzieci z quizem muzycznym oraz zajęcia dla dzieci i rodziców z pokazem filmów na przezroczach.To obecnie jedno z najpopularniejszych i najmodniejszych warszawskich muzeuów – również wśród turystów. Otwarte 19 maja 2012 (w trakcie Nocy Muzeów) Muzeum Neonów na ulicy Mińskiej w Soho Factory jest małe, ale tętniące kolorami, energią i historią skrywaną w neonach, które kiedyś zdobiły polskie budynki."Stała kolekcja muzeum składa się z ok. stu starych neonów i innych instalacji reklamowych, które nierzadko zostały zaprojektowane przez wybitnych artystów i grafików, będących też twórcami znanej na świecie tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. W naszym muzeum mają Państwo unikalną możliwość przyjrzenia się neonom z bliska, a także docenienia kunsztu twórców i rzemieślników tej często zapominanej formy sztuki" – czytamy na stronie internetowej.Warto odwiedzić to niezwykłe miejsce w Noc Muzeów. Placówka bedzie czynna od 19 do 1 i warto uzbroić się w cierpliwość. Kolejka na pewno będzie bowiem długa.Niektórzy pamiętają PRL, inni nie. Jedni za nim tęsknią i wspominają go z sentymentem, inni go nienawidzą i pogrzebali w pamięci. Do Muzeum Życia w PRL (dawny Czar PRL) na ulicy Pięknej w Warszawie warto jednak wpaść. Bo to prawdziwa podróż w czasie, tylko że bez kupowania cukru na kartki i ZOMO na ulicach."Muzeum Życia w PRL to miejsce, gdzie młode pokolenie oswoi się z przeszłością rodziców, a starsze przypomni sobie jasne i ciemne strony PRL. Zapraszamy do naszej prywatnej przestrzeni wypełnionej po brzegi pamiątkami i symbolami z minionej epoki" – informuje strona internetowa muzeum. Realia życia przed 1989 rokiem zostały tutaj oddane naprawdę perfekcyjnie – realistycznie wyglądają i wnętrza sklepów, i mieszkania, i przedmioty codziennego użytku.W Noc Muzeów "każdy będzie mógł wejść do mieszkania z tamtych czasów, zobaczyć kilka emocjonujących filmów propagandowych, zrobić sobie zdjęcie z kultowym Fiatem 126p, a w kawiarni z minionej epoki napić się kawy z 50-letniego ekspresu lub oranżady wytwarzanej według receptury z 1948 roku" – czytamy na Facebooku . Można też spotkać chociażby cinkciarza, cwaniaka i inne PRL-owskie legendy.To z pewnością jedno ze smaczniejszych muzeów w Polsce. Bo mało kto chyba nie lubi smaku rogali świętomarcińskich, czyli słodkiego poznańskiego przysmaku.Rogalowe Muzeum Poznania na Starym Rynku jest popularne i wśród poznaniaków, i niepoznaniaków, i zagranicznych turystów. "Zapraszamy na pokazy o tajemnicach i wypieku Rogali Świętomarcińskich wraz z elementami gwary i historii Poznania. W pięknej renesansowej kamienicy z widokiem na Ratusz i koziołki" – kusi strona internetowa placówki . Nie dość, że pokazy wypiekania rogali są na żywo, to w cenie biletu jest jeszcze degustacja i można upiec własnego rogala.W Noc Muzeów pokazy będą odbywać się co godzinę od godzinę 19 do 22, a o 21 zaplanowano pokaz również w języku angielskim. Bilety będą w specjalnej cenie. Zostaje więc tylko iść i... jeść.