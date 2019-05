"Rażąco nieprawdziwe". Mosbacher nie zostawiła suchej nitki na kampanii Korwina i spółki

Georgette Mosbacher skrytykowała kampanię Konfederacji. Chodzi o ustawę 447. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

mbasador USA w Polsce zdecydowanie zareagowała na wypowiedzi polityków Konfederacji odnośnie ustawy 447. Georgette Mosbacher w mediach społecznościowych podkreśliła, że informacje przekazywane w kampanii tego ugrupowania są "rażąco nieprawdziwe".Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy krytykuje uchwalone w USA regulacje w ramach ustawy 447. W środę projekt dotyczący ochrony własności RP przed roszczeniami wysuwanymi m.in. w związku z amerykańską ustawą zdjęto z porządku obrad posiedzenia Sejmu.Na temat decyzji PiS o wycofaniu projektu ostro wypowiadał się szef poselskiego koła Konfederacji Marek Jakubiak. Polityk stwierdził m.in., że "to daje paliwo wszystkim 'Polakożercom pochodzenia żydowskiego' oraz tym, którym się wydaje, że 'im się należy' bezspadkowe mienie w Polsce".Głos w dyskusji zabrała ambasador USA w Polsce, która dosadnie wytłumaczyła, co myśli o dzianiach przedstawicieli Konfederacji. "Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe" – napisała Georgette Mosbacher na Twitterze. W swoim poście załączyła też link do szczegółów ustawy "JUST"."Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami" – dodała na koniec dyplomatka.Politycy Konfederacji Słowa Mosbacher odebrali jako wyraz "ingerencji w proces wyborczy". Mają domagać się w tej sprawie interwencji MSZ oraz PKW.