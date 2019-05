Michał Olszański na cenzurowanym po rozmowie z naTemat. TVP zakazała mu wypowiadania się w mediach

Michał Olszański z zakazem wypowiadania się w mediach. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta.

K

ilka niewygodnych słów wystarczyło, żeby kierownictwo TVP ocenzurowało Michała Olszańskiego. Po wizycie Jarosława Kaczyńskiego w "Pytaniu na śniadanie", współprowadzący program udzielił nam wywiadu. Przyznał, że wizyta prezesa PiS w telewizji śniadaniowej nie była dobrym pomysłem. I to była ostatnia opinia, jaką publicznie się podzielił.

– Wiedziałem, że to nie jest dobry pomysł. "Pytanie na śniadanie" to audycja poranna, lifestylowa. Znając cechy prezesa Kaczyńskiego, wydawało mi się, że pomysł jego PR-owców na to, by w ten sposób ocieplać jego wizerunek nie jest do końca trafiony. I nie będzie to dla niego łatwa sytuacja – mówił nam o wywiadzie w "Pytaniu na Śniadanie" z Jarosławem Kaczyńskim dziennikarz TVP Michał Olszański.



Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl rozmowa Olszańskiego z dziennikarką naTemat.pl Katarzyną Zuchowicz tak bardzo nie spodobała się w TVP, że postanowiono go "uciszyć".



– Niestety, nie mogę rozmawiać z mediami. Od kierownictwa "Pytania na Śniadanie" dostałem dzisiaj ustny zakaz rozmawiania z jakimikolwiek mediami. Stanowczo odsyłam więc do rzecznika prasowego TVP – powiedział Olszański dziennikarzom Wirtualnychmediow.pl. Z kolei prezes TVP Jacek Kurski nie chciał komentować tej sprawy.



Nieoficjalnie Wirtualnemedia.pl ustaliły, że TVP rozważa czasowe zawieszenie Michała Olszańskiego w prowadzeniu "Pytania na śniadanie". Nadal prowadziłby "Magazyn Expressu Reporterów" na antenie TVP2.– Sprawa jest jednak nieprzesądzona i niezwykle delikatna, bowiem Telewizja z jednej strony nie chce narazić się na zarzuty ostrego karania dziennikarza za rozmowę z innymi mediami, i to w dodatku w gorącym okresie wyborczym. Z drugiej jednak nie może zostawić nielojalności względem redakcji bez odpowiedzi. Wszystko się waży, nic nie jest pewne, ale atmosfera jest naprawdę gorąca – mówi portalowi osoba związana ze stacją.Jarosław Kaczyński pojawił się w poniedziałkowym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" (TVP2), który oprócz Olszańskiego, prowadziła Monika Zamachowska. Prezes PiS usłyszał pytania m.in. o przyjaciół, sposoby spędzania wolego czasu i zwierzęta.– Najbardziej lubię jeść. Jestem Polakiem z krwi i kości. Lubię bigos, placki kartoflane, pierogi ruskie. Lubię kiełbasę z grilla – opowiadał Kaczyński.źródło: Wirtualnemedia.pl