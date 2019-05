ABW zatrzymała mężczyznę, który chciał dokonać zamachu w Polsce. Grozi mu 5 lat więzienia

ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o planowanie zamachu. • Fot. Bartosz Makowczyński / Agencja Gazeta

gencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czuwa, czego dowodem jest zatrzymanie Mikołaja B., któremu zarzuca się planowanie dokonania zamachu terrorystycznego w Polsce. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej mężczyzna nie przyznał się do winy. Na razie przebywa w areszcie. Grozi mu do poęciu lat więzienia.Do zatrzymania Mikołaja B. przez ABW doszło 9 maja – informuje PAP . Mężczyzna jest obywatelem polskim, członkiem społeczności muzułmańskiej w Warszawie. Według nieoficjalnych ustaleń Mikołaj B. posługuje się imieniem Mohammed .Mężczyzna miał deklarować zamiar przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w miejscu publicznym na terytorium Polski. Jak ustalili śledczy, zamach miał być zemstą na przeciwnikach religii islamskiej.Sprawą Mikołaja B. zajmuje się mazowiecki wydział zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara nawet pięciu lat więzienia. Mikołaj B. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.Kontekst planowanego zamachu może mieć związek m.in. z ostatnimi krwawymi zamachami na Sri Lance , do przeprowadzenia których przyznało się ISIS.źródło: PAP