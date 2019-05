Był molestowany przez księdza. Saramonowicz: "Wmurować w sanktuarium w Licheniu tablicę o krzywdzie dzieci"!

Reżyser Andrzej Saramonowicz w zeszłym roku usłyszał "przepraszam" od władz kościelnych za molestowanie w dzieciństwie. Teraz czeka na otwarcie archiwów. • fot. Dawid Żuchowicz /naTemat

Andrzej Saramonowicz w dzieciństwie. • archiwum prywatne

Być może to początek redefiniowania się narodu w Polsce.

Reżyser Andrzej Saramonowicz chce, by zakonnicy ujawnili dokumenty dotyczące działalności jego oprawcy. • fot. Dorota Czoch

Chciałbym poznać archiwa, jestem pewien, że muszą w nich być skargi rodziców, że muszą być jakieś dokumenty, które potwierdzą, że poprzedni prowincjałowie zgromadzenia marianów o tym wszystkim wiedzieli.

dy reżyser Andrzej Saramonowicz ujawnił, że ks. Olgierd Nassalski molestował go w dzieciństwie, spotkał się z drwinami i pełnym zakłopotania milczeniem. Był początek lat dwutysięcznych i nikomu nie śniło się, że kiedyś powstanie film dokumentalny, w którym pokazane zostaną twarze i nazwiska sprawców w sutannach. Teraz, po premierze "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich, Saramonowicz domaga się otwarcia kościelnych archiwów.Pierwsza rzecz, którą trzeba nieustannie powtarzać: to nie jest film o pedofilii w Kościele , ale o zorganizowanym ukrywaniu przestępczości seksualnej przez władze kościelne. To jest w tym wszystkim naprawdę istotne i i to jest jednocześnie prawdziwie przerażające. I właśnie dlatego Polacy tak ten film przeżywają.A jeśli chodzi o moje satysfakcje, to ja je lokuję gdzie indziej: w twórczości i życiu osobistym. Jeśli zaś czegoś żałuję, to jedynie tego, że gdyby media i władze kościelne nie zlekceważyły mojego głosu sprzed 17 lat, być może udałoby się uratować wiele dzieci przed molestowaniem przez duchownych, do jakiego dochodziło w Polsce po roku 2002.Choć zdaję sobie także sprawę z tego, że Polska sprzed 17 lat nie była jeszcze wystarczająco dojrzała obywatelsko do prawdy o hipokryzji Kościoła. Nadal ciągle nie jest, ale coś się powoli zmienia.Bo oto z jednej strony mamy szalejący populizm narodowo-katolicki, ale z drugiej coraz silniej dochodzi do głosu wspólnota obywateli świadomych tego, że życie w kłamstwie jest de facto życiem w nieustannej niewoli.Bo naród to nieustanny proces dojrzewania, a nie wymachiwanie flagami, łzy wzruszenia przy śpiewaniu hymnu i symboliczne rekwizyty z czasów, które dawno odeszły.W pisowskiej Polsce im głośniej krzyczy się "naród" i "ojczyzna", tym mocniej chce się Polaków utrzymywać w matriksie. W głębokim śnie, który tak dobitnie pokazał nam Stanisław Wyspiański w końcowych scenach "Wesela". Może i Juliusza Słowackiego warto tu jeszcze przypomnieć, który pisał o nas, że idziemy, krzycząc "Polska, Polska!", ale nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie: "jaka?". Czas najwyższy tę odpowiedź wreszcie znaleźć.Wszelako by ją odnaleźć, trzeba pozbyć się urojeń i fantazmatów, żeśmy bezgrzeszni, najlepsi, wiecznie skrzywdzeni, z misją wobec świata i że "tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem". Jesteśmy dziś tak otumanieni, że nawet to ostatnie zdanie błędnie przypisujemy Adamowi Mickiewiczowi, tymczasem napisał je nikomu już dziś nie znany Karol Baliński. Mickiewicz przecież zmagał się z katolicyzmem mocno.Jestem zdania, że nasze obecne przebudzenie z fantasmagorycznego snu, który nas trzyma w urojeniu, polegać musi na odwadze zmierzenia się z prawdą. A ona brzmi również i tak, że katolicyzm w tej formie, w jakiej święci triumfy w XXI-wiecznej Polsce, ów polski katolicyzm niemetafizyczny, przaśny, ograniczony do rytuałów, których nikt nie rozumie, konstestujący papieża Franciszka i godzący się na bezrefleksyjne podporządkowanie duchownym, pławiącym się w doczesności, zbytkach, bogactwie, pysze oraz intelektualnej jałowości, niszczy Polskę zamiast ją budować.I w tym wyjściu z matriksa, w jaki wpędza nas duszny sojusz tronu i ołtarza, film Sekielskich (podobnie zresztą jak i film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego) może Polsce i Polakom wybitnie pomóc. Wytyczyć właściwą drogę od zbiegowiska narodowego, które daje się mamić mitami i zabobonami do świadomego społeczeństwa obywatelskiego. To bardzo długa droga, ale warto nią podążyć, by sprostać wyzwaniom współczesności i przygotować Polaków na wyzwania, które niesie przyszłość.Napisałem wówczas, że jestem gotów stanąć przed komisją kościelną i opowiedzieć o wszystkim. Odpowiedzią było milczenie ze strony episkopatu czy miejscowego biskupa.Odezwał się jedynie ksiądz Józef Augustyn, jezuita, który w swoich książkach pisał o Olgierdzie Nassalskim jako wspaniałym wychowawcy młodzieży i autorze wielu książek dla dzieci i młodzieży. Napisał do mnie, że jest wstrząśnięty i wycofuje nazwisko Nassalskiego ze swoich prac. To było bardzo uczciwe, ale i jednostkowe.Słowo "przepraszam" padło dopiero w zeszłym roku, gdy po premierze "Kleru" Wojtka Smarzowskiego, przypomniałem mój tekst z 2002 roku i pedofilskiej aktywności Olgierda Nassalskiego. Odezwał się do mnie wówczas ksiądz Tomasz Nowaczek, nowy prowincjał zgromadzenia marianów, z którego pochodził sprawca. Podczas rozmowy telefonicznej przeprosił mnie w imieniu marianów, zaproponował też, że moglibyśmy się spotkać.Nie, ale ciągle liczę na to, że do tego dojdzie. W międzyczasie zgłosiło się do mnie sporo ludzi, którzy jako dzieci byli molestowani przez Olgierda Nassalskiego. Nie tylko z parafii na ulicy Gdańskiej w Warszawie, ale także innych miejsc, do których Nassalski cichcem był przenoszony.Ponieważ wiem już, że jego pedofilski proceder trwał dziesięciolecia, chciałbym porozmawiać z księżmi marianami o stanie ich wiedzy. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wcześniej nie zareagowali.Przypominam, że do tego samego zgromadzenia należał także inny ksiądz-pedofil Eugeniusz Makulski, który jest jednym z niechlubnych bhaterów filmu braci Sekielskich. Są świadectwa – myślę tu o pracach dotyczących historii marianów - że Makulski z Nassalskim się znali.Makulski pracował w Licheniu, a Nassalski przez dekady przywoził tam dzieci na wycieczki i obozy ministranckie. Bardzo prawdopodobne, że tworzyli siatkę pedofilską. To wszystko powinno się dokładnie zbadać. Dlatego uważam, że marianie powinni w tej kwestii ujawnić swoje archiwa.Zdaję sobie sprawę, że to mało prawdopodobne. Ale w rozmowie ze mną prowincjał marianów Tomasz Nowaczek sprawiał wrażenie człowieka uczciwego, któremu zależy na prawdzie. Więc może się zgodzi. Powinien.To dużo za mało. Uważam, że powinno się w Licheniu wmurować w ścianę sanktuarium tablicę z informacją o krzywdzie, jakiej w tych murach dzieci doznawały z rąk duchownych. Także po to, by była przestrogą dla innych księży, że haniebne czyny kończą się publiczną infamią.No i uważam, że książki Nassalskiego o wychowaniu dzieci powinny w końcu zniknąć ze sklepowych półek. Niestety, ciągle tam są.Jestem w tej kwestii raczej pesymistą. Polscy biskupi są dużą, jeśli nie największą częścią problemu. Powtarzam: to, co pokazali Sekielscy, nie jest filmem o pedofilii, której dokonywały jakieś zdegenerowane jednostki, lecz o systemowym ukrywaniu przestępczości seksualnej przez władze kościelne.Pedofilia duchownych jest wewnętrzną sprawą Kościoła wyłącznie w aspekcie moralnym. Ale to przede wszystkim zadanie dla prokuratorów i policji. Czyli dla państwa.PiS traktuje państwo jako partyjną synekurę i łup, który należy się ludziom tej partii po wygranych wyborach. Nie wierzę w uczciwość tej władzy, także w tej kwestii.Jeśli Jarosław Kaczyński - człowiek, który decyduje o wszystkim w Polsce, choć czyni to z fotela zwykłego posła - mówi, że każdy, kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę, to mówi tym samym, że pedofilia duchownych i wieloletnia odpowiedzialność biskupów za jej ukrywanie, nie zostaną w Polsce należycie rozliczone.To się może stać dopiero wówczas, gdy Polacy, którym zależy na sprawiedliwości w sprawie bezkarności księży popełniających przestępstwa, odsuną PiS od władzy.Powiedziałbym: "dziękuję za odwagę, postąpiliście właściwie". Ale przecież oni o tym wiedzą.