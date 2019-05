Gwałtowne burze nad Polską. Ulewny deszcz o poranku to jeszcze nie koniec

Gwałtowne burze nad Polską. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

Tak wyglądały burze w Polsce o poranku. • Screen z lightningmaps.org

obotni poranek nie należał do wymarzonych. W wielu miejscach w kraju przeszły gwałtowne burze, którym towarzyszyły ulewne deszcze. Najdotkliwiej odczuli je mieszkańcy Łodzi, Warszawy oraz wschodnich regionów Polski.W Warszawie zagrzmiało chwilę po godz. 7. Od tamtej pory burzowe chmury utrzymują się nad stolicą. Błyska się również w Suwałkach, Lublinie czy Zamościu. W północno-wschodnich regionach Polski, na granicy z Białorusią, strefa intensywnych opadów jest najbardziej rozległa.Synoptycy nie mają dobrych wiadomości dla mieszkańców pozostałych regionów Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z opadami gradu dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.W godzinach popołudniowych, w niektórych regionach Polski, burze mogą przybrać charakter krótkotrwałych nawałnic. Województwa leżące na wschód od linii Wisły są na nie najbardziej narażone. Nawałnicom może towarzyszyć porywisty wiatr, wiejący z prędkością do 80 km/h.Jednocześnie będzie bardzo ciepło – do 25 stopni Celsjusza. Pogoda w całym kraju poprawi się z nastaniem nocy. To jednak niewielkie pocieszenie, ponieważ w niedzielę czeka nas powtórka z soboty.