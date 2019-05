Wakacje zaczną się wcześniej! Morawiecki obiecuje zmianę terminu zakończenia roku szkolnego

Premier Morawiecki zapowiedział, że w tym roku wakacje zaczną się wcześniej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

cześniej było to niemożliwe, teraz okazuje się, że jest. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na wiecu wyborczym w Zawierciu znaczącą zmianę dotyczącą zakończenia roku szkolnego.

Wszystko ze względu na Boże Ciało, które w tym roku wypada dzień przed zaplanowanym na 21 czerwca zakończeniem roku szkolnego. Mimo wcześniejszych sugestii i zapytań rodziców, do tej pory niemożliwe było przeniesienie zakończenia na środę, 19 czerwca. Jesienią MEN wydało nawet w tej sprawie oficjalny komunikat.



"W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona" – napisano w komunikacie. Jak pisał serwis mamadu.pl, szkoły nie mogły nawet na własną rękę uczynić piątku, 21 czerwca, dniem wolnym.



Teraz, jak się okazuje – w kampanii wyborczej nie ma rzeczy niemożliwych.– Zakończenie roku szkolnego wypada w piątek po Bożym Ciele. Nie ma powodu by go przedłużać , dlatego złożymy poprawkę do rozporządzenia w tej sprawie i rok szkolny skończy się w środę, 19 czerwca, a nie jak planowano w piątek 21 czerwca – zapowiedział w Zawierciu Mateusz Morawiecki. Premier mówił też podczas spotkania z mieszkańcami: – Chcemy postąpić praktycznie, również w takiej sprawie.Morawiecki stwierdził, że otrzymywał zapytania w tej sprawie. – Często dostaję listy, dostawałem listy, telefony, SMS-y od znajomych, ludzi którzy mówili że w tym roku szkolnym dość nieszczęśliwie koniec roku wypada na piątek po Bożym Ciele, 21 czerwca. A po Bożym Ciele to znaczy że czwartek, piątek, sobota, niedziele mogłyby być wolne – mówił.A na TT napisał potem: "Oczekiwali tego rodzice, nauczyciele i uczniowie. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się przed długim weekendem, czyli we środę 19 czerwca. Po co utrudniać, jak można ułatwić. No i wakacje będą dłuższe :-)".Pytanie, dlaczego – mimo zapytań rodziców – MEN nie mogło podjąć takiej decyzji wcześniej? "Chyba faktycznie sondaże wewnętrzne nie wyglądają najlepiej" – komentują internauci.