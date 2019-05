Policjant dźgnięty nożem podczas interwencji. Sprawcą miał być radny miejski

Próba zatrzymania 32-latka w Busku-Zdroju. Mężczyzna zaatakował policjanta nożem. • Fot. YouTube.com / Krystian Jaskulski

D

o dramatycznego zdarzenia doszło w Busku-Zdroju, gdzie 32-letni mężczyzna dźgnął policjanta nożem w plecy. Do sieci trafiło nagranie pokazujące całą sytuację. Sprawcy, którym miał okazać się radny miejski, grozi do 10 lat więzienia. Policjanci z Buska-Zdroju dostali zgłoszenie, że ktoś miał wymachiwać nożem w sklepie i grozić klientce. Asp. Tomasz Piwowarski w rozmowie z Gazeta.pl relacjonował, że kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, zobaczyli stojącego przed budynkiem mężczyznę. Z rękawa wystawał mu nóż.W tym momencie ze sklepu wyszedł podobno 32-letni radny miejski, który stanął w obronie swojego kolegi. Kiedy zaczął atakować policjantów, funkcjonariusze próbowali go obezwładnić. W końcu 32-latek wyciągnął nóż i dźgnął nim dwukrotnie jednego z policjantów w plecy.W internecie pojawiło się nagranie z miejsca zdarzenia. Widać na nim, jak jeden z mundurowych próbuje powstrzymać mężczyznę, który w pewnym momencie wyciąga ostre narzędzie i dokonuje ataku.Na szczęście życiu poszkodowanego nic nie zagraża. Drugi z funkcjonariuszy ma skaleczoną dłoń. 32-latek najprawdopodobniej odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza policji.Policja nie komentuje i nie potwierdza doniesień o tym, że ataku dokonał radny miejski. Według "Gazety Wyborczej" chodzi o radnego, który do rady miasta dostał się z komitetu wyborczego Elżbiety Śliwy.źródło: Gazeta.pl