"Nie zostawiła nic dla wyobraźni". Anja Rubik skradła "show" odważną kreacją

Anja Rubik lubi udzielać się na Instagramie. Tym razem pokazała odważną kreację, w której była ubrana w Cannes. • Fot. Instagram.com / @anja_rubik

Bartosz Świderski

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

nja Rubik swoimi kreacjami nie raz wzbudzała zachwyt na czerwonym dywanie. Tym razem modelka wybrała odważny strój, na który trudno było nie zwrócić uwagi. "Daily Mail" wskazuje, że 35-latka… nie pozostawiła nic dla wyobraźni."To modelka, która nie boi się odważnych spojrzeń" – brzmi początek artykułu "Daily Mail" na temat kreacji Anji Rubik. Polka pojawiła się w Cannes na premierze nowego filmu Almodovara "Pain and Glory" i jak zwykle przyciągnęła wzrok innych gości oraz mediów.Trzeba przyznać, że modelka tym razem postawiła na wyjątkowo odważny strój. Na uroczystości zaprezentowała się w czarnym garniturze. Do tego miała oryginalne buty i rzucający się w oczy naszyjnik. Zdjęcia z premiery można zobaczyć na Instagramie 35-latki.Na łamach "Daily Mail" dokładnie opisano, co Polka miała na sobie. W artykule pojawiło się też wymowne zdanie, że Rubik swoją kreacją "nie pozostawiła nic dla wyobraźni".Niedawno modelka znalazła się w centrum uwagi za sprawą dość wyzywających zdjęć , które zamieściła w sieci. Sesja nie przypadła do gustu obserwatorom, którzy nazywali jej post "niesmacznym". Wpis Anji Rubik skomentowała również piosenkarka Miley Cyrus.