Anja Rubik opublikowała zdjęcie, na którym wypina pupę. To nie spodobało się jej fanom

Modelka chętnie pokazuje swoje ciało na zdjęciach. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

op modelka dodała na swój Instagram dość wyzywające zdjęcia, na których się wypina. Sesja zdjęciowa nie przypadła do gustu obserwatorom, którzy nazywali jej post "niesmacznym". Wpis Anji Rubik skomentowała również piosenkarka Miley Cyrus. Rubik pochwaliła się na swoim profilu zdjęciami z sesji autorstwa Jurgena Tellera dla czasopisma modowego "System Magazine". Na ostatniej z trzech udostępnionych fotografii ubrana w rajstopy modelka wychyla się przez balkonową balustradę, wypinając w stronę obiektywu swoją pupę.Fani skrytykowali modelkę za tę fotografię. "To ostatnie zdjęcie niesmaczne…" – napisał pod postem jeden z obserwatorów. "Wolę jednak twarz oglądać, niż pani tyłek" – skomentował ktoś inny."Może coś zyska się takim niesmacznym zdjęciem, ale jak dla mnie ohyda"; "Część instagramowych użytkowników uznała jednak zdjęcie Rubik za dość ciekawe. "Ostatnie zdjęcie wręcz majstersztyk" – czytamy pod zdjęciem.Komentarz pod fotografią polskiej modelki pozostawiła także wokalistka Miley Cyrus – dodała pod wpisem emotkę przedstawiającą rozbryzgującą się wodę. Chyba jej się spodobało.Modelka bawiła się niedawno w towarzystwie amerykańskiej piosenkarki i jej męża Liam Hemswortha podczas tegorocznej MET Gali w The Metropolitan Museum of Art. Część imprezy relacjonowała na swoim InstaStory