Zadziwiające dane o frekwencji z marszu w stolicy. TVP Info pokazała wszystko po swojemu

45 tys. osób według stołecznego ratusza, 7 tys. uczestników zdaniem policji – tak wyglądają dane na temat frekwencji podczas sobotniego marszu "Polska w Europie". Stacja TVP Info informowała o niewielkiej grupce zgromadzonych, ale zdjęcia z manifestacji mówią same za siebie."Marsz Polska w Europie przebiegł spokojnie. Jak podaje Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uczestniczyło w nim około 45 tys. osób" – podał za pośrednictwem Twittera Kamil Dąbrowa.Rzecznik prezydenta Warszawy opublikował też kilka zdjęć z sobotniego zgromadzenia. Widać na nich tłumy osób na ulicach stolicy.Dane ujawnione przez warszawski ratusz nie mają jednak nic wspólnego z tym, co podały służby. Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w policji, frekwencja wyniosła… 7 tys. uczestników.Stacja TVP Info wyraźnie stanęła po jednej stronie i oceniła, jak wyglądało sobotnie wydarzenie. "W Warszawie zebrała się niewielka grupa sympatyków Donalda Tuska" – taki napis widniał na pasku. Widzowie mogli też zobaczyć kadr z częścią zgromadzenia, ale raczej słabo oddający realną frekwencję.Trudno ocenić, ile dokładnie osób wzięło udział w marszu , ale patrząc na zdjęcia z sieci jedno jest pewne – dane policji wydają się być sporo zaniżone. Wystarczy spojrzeć na fotografię, zamieszczoną na Twitterze przez Katarzynę Lubnauer.W czasie sobotniego marszu przemawiał m.in. przewodniczący Rady Europejskiej . – Słyszę takich lokalnych wodzów: jeden naród, jedno państwo, jedna religia, jeden wódz, że to jest ich melodia. I oni też uczestniczą w tych wyborach europejskich – przestrzegał Donald Tusk.