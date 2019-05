Szybka reakcja w Austrii. Kanclerz odpowiada na skandal: przedterminowe wybory tak szybko jak możliwe

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział przedterminowe wybory tak szybko jak to możliwe. • Fot. Facebook.com / Sebastian Kurz

rzęsienie ziemi, jakie wywołało opublikowanie nagrania z udziałem wicekanclerza Heinz-Christiana Strache'a, który oferował państwowe kontrakty "inwestorce" z Rosji, już daje efekty. Kanclerz nie czekał długo z decyzją i zapowiedział przedterminowe wybory tak szybko jak to możliwe. Nagrania ujawniły dziennik "Sueddeutsche Zeitung" i tygodnik "Der Spiegel" – to kilka godzin filmu wideo zarejestrowanego na hiszpańskiej Ibizie. Taśmy pochodzą z lipca 2017 r. i są dowodem na to, że wicekanclerz Austrii oferował państwowe kontrakty "inwestorce" z Rosji w zamian rosyjską pomoc w kampanii wyborczej w 2017 r.W ciągu dnia w Wiedniu rozgrywały się sceny, które raczej są tam rzadkością. Przed siedzibą kanclerza gromadzili się ludzi, była policja.Wicekanclerz Heinz-Christian Strache to przewodniczący Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), która od 2017 roku jest koalicjantem Austriackiej Partii Ludowej Kurza. W sobotę Strache podał się do dymisji, a kanclerz Austrii zapowiedział przedterminowe wybory.W oświadczeniu stwierdził, że FPÖ niszczy jego plany przeprowadzenia reform. I nie ma wrażenia, by FPÖ zamierzała zmienić swoje postępowanie. – Po wczorajszym nagraniu muszę powiedzieć uczciwie: wystarczy – oświadczył Kurz. Dodał, że poczuł się osobiście dotknięty nagraniem. A FPÖ niszczy reputację Austrii za granicą.