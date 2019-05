Wysyp ślubów w kadrze skoczków narciarskich. Kolejny zmienił stan cywilny

Maciej Kot wziął ślub z Agnieszką Lewkowicz. • Fot. Instagram.com / @maciejkot

iedawno media żyły ślubem Dawida Kubackiego, a tymczasem przed ołtarzem ze swoją wybranką stanął kolejny polski skoczek narciarski. Tym razem padło na Macieja Kota.Sakramentalne "tak" Agnieszka Lewkowicz i Maciej Kot powiedzieli sobie 18 maja w Krakowie. Jak podaje portal skijumping.pl , wybranka polskiego skoczka na co dzień zajmuje się treningiem personalnym na terenie Małopolski. Na jej profilu na Instagramie można znaleźć kilka zdjęć z wesela, również w towarzystwie zaproszonych gości.Maciej Kot z Agnieszką Lewkowicz spotyka się od 2015 r. Niedługo przed tym, jak poznał swoją partnerkę udzielił wywiadu Onetowi, w którym dokładnie opisał, jaka powinna być jego wybranka.– Najchętniej brunetka, w miarę wysoka i szczupła. Z ładnymi nogami, buzią i równie ładnym uśmiechem. Taka, na którą można z przyjemnością popatrzeć. Po prostu – patrzysz na nią i mówisz: łał, jaka petarda. Taka ma być – wymieniał skoczek.Warto wspomnieć, że to kolejny ślub w polskiej kadrze skoczków. 1 maja na ślubnym kobiercu stanęli Dawid Kubacki i Marta Majcher . Mistrz świata swojej ukochanej oświadczył się w ubiegłym roku. Wykorzystał do tego wakacyjny wypoczynek w Egipcie. Para znała się od kilku lat.