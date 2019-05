Kubacki miał wyjątkowy plan na majówkę. Fani gratulują

Dawid Kubacki od dziś nie jest już kawalerem. • Fot. Instagram / martaaaem





1 maja, ta data od dziś będzie jedną z ważniejszych w życiu reprezentanta Polski w skokach narciarskich Dawida Kubackiego. On i jego wybranka, Marta Majcher, powiedzieli sakramentalne 'tak".Dawid Kubacki i Marta Majcher wzięli ślub w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej na podhalańskiej Bachledówce, we wsi Czerwienne koło Zakopanego. Mistrz świata swojej ukochanej oświadczył się w ubiegłym roku. Wykorzystał do tego wakacyjny wypoczynek w Egipcie. Para znała się od kilku lat.Wśród zaproszonych gości nie zabrakło kolegów z kadry: Kamila Stocha, Piotra Żyły, Macieja Kota, Stefana Huli i Jakuba Wolnego. Fani skoczka zareagowali na tę informację entuzjastycznie. "Gratuluję Młodej Parze", "Dużo miłości i szczęścia na nowej drodze życia.", "Bądźcie szczęśliwi" – brzmią wpisy na Instagramie.Ten rok Dawid Kubacki jak na razie może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Miniony sezon był najlepszym w jego karierze. Na początku marca, podczas konkursu w Seefeld, mógł cieszyć się złotem, a co za tym idzie tytułem mistrza świata. Źródło: sport.interia.pl