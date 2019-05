Kaczyński mocno podsumował kampanię PiS. Złożył nową deklarację

Jarosław Kaczyński w Krakowie podsumował kampanię wyborczą PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

arosław Kaczyński w mocnym tonie podsumował kampanię wyborczą PiS. Polityk w Krakowie po raz kolejny zapowiadał, że jego partia nie zgadza się na seksualizację dzieci od przedszkola. Zapowiedział też nowy "plus" do tzw. piątki Kaczyńskiego, który ma być związany z sytuacją osób niepełnosprawnych.Niedzielna konwencja PiS w Krakowie to podsumowanie działań w ramach kampanii wyborczej przed wyborami do PE. Można było się spodziewać, że tym razem Jarosław Kaczyński przemówi jeszcze bardziej zdecydowanie.– Jakiej Europy chcemy? Takiej, w której Polska nie będziemy niczyim klientem. Będzie samodzielnym krajem realizującym własne interesy. Oczywiście we współpracy z innymi i na zasadzie kompromisów – przekonywał lider PiS. – Nie chcemy Europy ideologicznej, która będzie narzucała nam sposób wychowywania dzieci. Od tego są rodzice. Nie chcemy seksualizacji od przedszkola – przekonywał na początku swojego wystąpienia.Kaczyński wyjaśniał, że PiS nie dopuści do tego, by w Polska weszła do strefy euro. – Ten eksperyment przyniósł korzyści tylko niektórym państwom, głównie Niemcom – wskazywał.W dalszej części polityk zapewniał, że jego ugrupowanie nie dopuści do przyjmowania imigrantów. – Będziemy rzeczywistymi gospodarzami w naszej ojczyźnie. Trzeba pomagać tym, którzy są daleko. I być może trzeba będzie pomagać więcej, ale tam, a nie tutaj – dodał.W przemówieniu nie zabrakło też odwołań do wolności. Kaczyński wspomniał m.in. o ACTA 2 i zaznaczał, że tego w Polsce być nie może. – Byliśmy zawsze krajem wolności i chcemy nim pozostać. Nawet jeśli będziemy wyspą wolności – ocenił.Na koniec prezes PiS odwołał się jeszcze do polityki PO. – Mówiłem w sobotę o deklaracji PO z 2003 r. Ona była pełna zapewnień wierności tym wartościom, które dzisiaj przez tę formację są deptane. W podobnym wymiarze można mówić o PSL-u – twierdził. – Zastanówcie się. Nawet jeśli nigdy nas nie popieraliście, czy nasza oferta nie jest lepsza dla Polski i Europy – oznajmił wszystkim.W wystąpieniu Kaczyńskiego nie zabrakło też nowej deklaracji. Szef PiS zapowiedział, że jego partia ma nowe propozycje dla niepełnosprawnych.