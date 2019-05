"Wiarygodny, jak Kaczyński". Opozycja kpi z nowej propozycji PiS dla niepełnosprawnych

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński ogłosili w Krakowie, że niepełnosprawni dostaną specjalny dodatek. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

pozycja już zaczęła kpić z najnowszej obietnicy PiS, czyli specjalnego dodatku dla osób niepełnosprawnych. Jan Grabiec z PO zauważył, że już niedługo partia Jarosława Kaczyńskiego może przypomnieć sobie o nauczycielach, dla których podobno nie było pieniędzy na podwyżki.Mateusz Morawiecki podczas niedzielnej konwencji PiS w Krakowie obiecał pomoc osobom niepełnosprawnym . Premier zapowiedział utworzenie dodatku, który ma być kolejnym plusem do tzw. piątki Kaczyńskiego. Będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie dla tych osób powyżej 18. roku życia. O wsparciu dla niepełnosprawnych wspomniał też sam prezes PiS , który przemawiał przed szefem rządu.Nowa propozycja PiS to dla niektórych jasny sygnał, że partia reaguje na gorsze wyniki w sondażach. "Kaczyński przypomniał sobie dziś o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Jak tak dalej pójdzie, to rząd PiS po przegranych wyborach europejskich, znajdzie jeszcze w czerwcu pieniądze na podwyżki dla nauczycieli – stwierdził Jan Grabiec z PO.Z kolei Mariusz Witczak zauważył, że partia Kaczyńskiego "przez 4 lata upokarza niepełnosprawnych, a dziś, tuż przed wyborami, nagle składa im obietnice". "Tak samo trzeba traktować pisowskie zapowiedzi walki z pedofilią w Kościele. To bezczelne kłamstwa, które nigdy nie staną się faktami" – dodał.Jeszcze ostrzej wypowiedział się poseł Marcin Kierwiński. "J. Kaczyński przez lata miał w pogardzie niepełnosprawnych. Teraz nagle ich zauważyli. Ludzki pan, który z pogardy dla słabszych usiłuje teraz zrobić wyborczy oręż. Aż chce się napisać: wiarygodny, jak Kaczyński" – stwierdził polityk.Najnowszą propozycję PiS w rozmowie z naTemat skrytykowała Iwona Hartwich , która rok temu protestowała w Sejmie.– Dla nas to ogromny policzek. A dla rządu kompromitacja – powiedziała.