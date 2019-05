Eksplozja autokaru z turystami w Gizie. Do wybuchu doszło w pobliżu piramid

W Egipcie doszło do eksplozji autokaru z turystami. • Fot. Twitter.com / @EgyptDefReview

pobliżu piramid w Gizie doszło do eksplozji autokaru z turystami – podaje agencja Reutera. Wstępnie wiadomo, że co najmniej 12 osób zostało rannych.Do wybuchu doszło w niedzielę. Bomba miała zostać zdetonowana w momencie, gdy autobus turystyczny mijał Wielkie Muzeum Egipskie. Te informacje przekazał dla Sky New Arabia jeden ze świadków.Wstępnie wiadomo, że rannych zostało 12 osób. Te dane podała agencja Reutera, która powołała się na dwa źródła z sił bezpieczeństwa. Pojawiają się też inne doniesienia o 16 poszkodowanych. Osoby, które ucierpiały to podobno głównie zagraniczni turyści. Na razie nikt nie przyznał się do ataku na autokar.W mediach społecznościowych są już materiały z miejsca zdarzenia. Zdjęcia publikowane na Twitterze pokazują autobus z pękniętą przednią szybą. Na jednej z fotografii widać też zniszczony fragment muru.Agencja Reutera przypomina, że w grudniu ubiegłego roku przydrożna bomba eksplodowała mniej niż 4 kilometry od piramid w Gizie. Zginęło wtedy czterech turystów z Wietnamu i egipski przewodnik.źródło: Reuters