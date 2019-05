Sprawdzili, co Polacy oglądają "dla beki". "Wiadomości" TVP w jednym rzędzie z "Trudnymi sprawami"

Polacy w sondażu wskazali na "Wiadomości" TVP jako program oglądany "dla beki". • Fot. screen z wiadomosci.tvp.pl

astanawialiście się kiedyś, po co Polacy włączają telewizor? Okazuje się, że wcale nie muszą szukać tam wartościowych treści, a niektóre programy oglądają po prostu "dla beki". W czołówce programów wybieranych w celu pośmiania się wylądowały... "Wiadomości" TVP.Najnowsze badania o tym, z czego Polacy się śmieją, kiedy włączają telewizor, przedstawiła agencja mediowa Wavemaker, a wyniki analizy opublikował portal wirtualnemedia.pl. Dowiadujemy się z nich, że 9,4 proc. polskich widzów zdarza się oglądać telewizję "dla beki". Czyli tylko po to, by pośmiać się z oferowanych treści.Rozrywka jest powodem oglądania telewizji dla 59 proc. respondentów. 46 proc. badanych wskazało oglądanie telewizji w celu dowiedzenia się czegoś, 36 proc. dla zabicia nudy, a 35 proc., by oderwać się od bieżących spraw. Po 27 proc. – by przyjemnie spędzić czas z rodziną i lepiej zrozumieć świat, a 13 proc. – by mieć tematy do rozmów.Jeszcze ciekawiej przedstawia się lista programów, które Polacy oglądają, by się z nich pośmiać. W badaniu Wavemaker ankietowani wskazywali na dokumentalny cykl "Chłopaki do wzięcia" i paradokumentalny serial "Trudne sprawy". Oba tytuły zebrały po 14 proc. głosów.A teraz najlepsze: na piątym miejscu w zestawieniu programów oglądanych "dla beki" znalazły się... "Wiadomości" TVP . Ten program informacyjny publicznego nadawcy wskazało w sondażu 9 proc. badanych.źródło: wirtualnemedia.pl