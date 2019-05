Morawiecki odniósł się do filmu Sekielskich. Zwrócił uwagę, czego zabrakło w dokumencie

Mateusz Morawiecki zauważył istotny szczegół z "Tylko nie mów nikomu". O tym nie powiedziano w filmie. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

M

ateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Sieci" był pytany o opinię na temat filmu braci Sekielskich. Premier potępił wszelkie zachowania pedofilskie, a jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, o którym wcześniej nie mówiło się przy okazji dokumentu "Tylko nie mów nikomu".Mateusz Morawiecki w rozmowie z prawicowym tygodnikiem nie pozostawił wątpliwości na temat tego, co myśli o problemach Kościoła ukazanych w filmie Tomasza i Marka Sekielskich. – Trzeba gorącym żelazem wypalić wszelkie pedofilskie zachowania czy przyzwolenia na nie – stwierdził polityk.Premier odnośnie produkcji zauważył, że trzy osoby pokazane w filmie braci Sekielskich to byli tajni współpracownicy SB. – Szkoda, że widzowie się o tym nie dowiedzieli, bo to ważny kontekst. Choć nie kluczowy – stwierdził szef rządu.Morawiecki doprecyzował jednocześnie, że "absolutne potępienie patologii i przestępstw pedofilskich jest niezależne od kontekstu".Warto wspomnieć, że prawie połowa Polaków oglądała film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Większość obwinia Kościół jako instytucję w kontekście problemu pedofilii. Tak wynika z sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM źródło: "Sieci"