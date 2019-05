Zełenski zaprzysiężony. Nowy prezydent Ukrainy na dzień dobry rozwiązał parlament

Zełenski został zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy w poniedziałek. • Fot. YouTube.com/Українська правда

ołodymyr Zełenski został dziś oficjalnie zaprzysiężony na urząd prezydenta Ukrainy. Tuż po złożeniu przysięgi podjął swoją pierwszą decyzję – rozwiązał parlament. Zaproponował także dymisję rządu premiera Wołodymyra Hrojsmana.Zełenski jako nowy prezydent miał prawo rozwiązać ukraiński parlament (już wcześniej mówił o możliwości skrócenia jego kadencji). Swoją decyzję ogłosił na zakończenie inauguracyjnego przemówienia. – Rozwiązuję Radę Najwyższą ósmej kadencji – powiedział wówczas Zełenski.Według ukraińskiej konstytucji prezydent ma prawo skrócić okres urzędowania parlamentu na sześć miesięcy przed jego wygaśnięciem. Kadencja parlamentu ósmej kadencji miałaby zakończyć się 27 listopada. Zełenski miał czas do 27 maja, aby rozwiązać Radę Najwyższą. Z podjęciem decyzji jednak się pospieszył.Podczas inauguracji nowy prezydent Ukrainy ślubował wierność swojemu narodowi. Swoje słowa skierował także do parlamentu – zwrócił się m.in. o zniesienie poselskiego immunitetu oraz o dymisję prokuratora generalnego Jurija Łucenki.W czasie wystąpienia Zełenski zaznaczył, że zależy mu na odzyskaniu utraconych przez państwo terenów. Podkreślił, że Ukraina straciła nie tylko Krym i Donbas, ale także to co najważniejsze, czyli ludzi. – To niemożliwe, aby stracić coś, co zgodnie z prawem należy do nas. Krym i Donbas to część Ukrainy. Straciliśmy nie tylko nasze tereny, ale przede wszystkim naszych ludzi – zaznaczył.– Od dzisiaj każdy z nas jest odpowiedzialny za Ukrainę – powiedział podczas inauguracji.Zanim Zełenski został prezydentem, był kabareciarzem bez doświadczenia w polityce. Do swojej kariery komika odniósł się w swoim przemówieniu. – Przez całe życie starałem się zrobić wszystko, żeby na twarzach Ukraińców pojawił się uśmiech. Przez najbliższe pięć lat zrobię wszystko, żeby żaden Ukrainiec nie zapłakał – podkreślił.źródło: Aljazeera