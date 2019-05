"Broń wystrzeliła w jego rękach". Wykładowca postrzelił funkcjonariuszy w Wyższej Szkole Policji

Dwoje policjantów zostało postrzelonych z broni typu glock w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. • Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta / zdjęcie poglądowe

Redakcja naTemat

P

odczas szkolenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wykładowca postrzelił policjanta i policjantkę z broni typu glock nabitej ostrą amunicją. Oboje ranni zostali przewiezieni do szpitali. Takie informacje podał rzecznik uczelni. Ranni to uczestnicy kursu podstawowego , którzy – to słowa rzecznika Marcina Piotrowskiego – "dopiero zaczynają swoją przygodę z policją". Mają 29 i 30 lat. – Na miejscu zdarzenia udzielono im pierwszej pomocy, karetki zabrały ich przytomnych do szpitali – powiedział Piotrowski. Stan zdrowia rannych nie jest jednak znany.Do wypadku doszło w poniedziałek po południu na wewnętrznej, zamkniętej strzelnicy na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Broń, z której postrzelono dwoje uczestników kursu podstawowego, trzymał w ręku wykładowca.Jak tłumaczył Piotrowski, to wykładowca z ponad 30-letnim stażem pracy. Jest ceniony i lubiany. – Broń wystrzeliła w jego rękach, nie wiemy dlaczego tak się stało – wyjaśnił rzecznik.źródło: Onet