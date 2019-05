Takie są efekty polityki "dobrej zmiany" w służbie zdrowia. Onkolodzy rzucili papierami

Kolejny, dramatyczny dowód, jak bardzo niedofinansowana jest onkologia w Polsce. • Fot. Anna Kraśko / Agencja Gazeta

tym, jak potwornie niedofinansowana jest polska onkologia, wiadomo od dawna. Lekarzy jest o wiele za mało. Kolejny dramat pacjentów rozgrywa się w Krakowie. Tam rezygnację złożył kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej, dr Marek Ziobro. Była to jego reakcja na narzuconą redukcję etatów. W odpowiedzi na ten krok – z pracy zrezygnowali kolejni specjaliści z tej placówki.





Na Twitterze pojawiło się pismo w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej w Krakowie przez doktora Marka Ziobrę , spowodowanej planami redukcji etatów.Po rezygnacji kierownika wypowiedzenia złożyli kolejni specjaliści. "Pragniemy poinformować, że powyższą decyzję podejmujemy z żalem, jednak mamy nadzieję, że 100-procentowa redukcja etatów lekarzy specjalistów zatrudnionych w Klinice Onkologii Klinicznej poprawi trudną sytuację finansową Instytutu" – napisali lekarze z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Krakowie.



"W Polsce w tej chwili trzeba liczyć naprawdę na cud. Onkologia polska właściwie nie istnieje. Co na to Łukasz Szumowski" – skomentowała internautka, która udostępniła post na Twitterze. Post opatrzyła z gorzką ironią hasztagami #PiątkaKaczyńskiego, #PiS i #WielkiWybór, odnosząc się do polityki finansowej partii rządzącej.

Warsztaty onkologiczne w Katowicach. Na jednego lekarza onkologii przypada w Polsce 70 pacjentów, a każdemu z nich lekarz jest w stanie poświęcić trzy-cztery minuty. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta





O tym, że stan onkologii w Polsce jest " cywilizacyjnym nieporozumieniem ", otwarcie mówią lekarze. Prof. Cezary Szczylik, ordynator oddziału onkologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, w wywiadzie dla branżowego Rynku Zdrowia przytoczył zatrważające statystyki.Okazuje się, że na jednego onkologa w poradniach przypada do 70 pacjentów, a czas, który lekarz może poświęcić pacjentowi, to trzy-cztery minuty.W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Jak czytamy na stronie internetowej głowy państwa, ustawa ma umożliwić "opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej, która – w perspektywie wieloletniej – obejmie wszystkie obszary działań w walce z chorobami nowotworowymi. Jej celem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawę jakości życia chorych i ich rodzin".Ustawa "obejmie też m.in. rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych oraz badania naukowe, dotyczące innowacyjnych metod leczenia chorób nowotworowych, a także poprawę zarządzania zasobami w obszarze onkologii" – brzmi komunikat.