"Milionerzy" z Kukizem. Internauci wyśmiali polityka grą na wzór teleturnieju

W internecie krąży prześmiewcza gra "Milionerzy z Kukizem".

Screen ze strony kukizmilion.pl

internecie krąży przśmiewcza gra, dotycząca Pawła Kukiza. Internauci mogą odpowiadać na pytania wzorem słynnego teleturnieju "Milionerzy". Odnoszą się do poglądów lidera Kukiz'15 i wcale nie są łatwe.Internauci mogą wybierać odpowiedzi na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza . Za każdym razem, gdy klikniemy w link, pojawia się inne pytanie i cztery odpowiedzi. Zestawów jest co najmniej kilkanaście. Przy prawidłowym wyborze słyszymy charakterystyczną muzyczkę, która puszczana jest, gdy szczęśliwiec wygrywa pieniądze. Jeśli bardzo dobrze nam idzie, możemy dojść nawet do samego finału, czyli pytania o milion.I tak na przykład możemy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest stosunek Pawła Kukiza do religii w szkołach: za, zapyta w referendum, jest jej wrogiem czy nie ma zdania? Prawda, że nie takie proste? Inne pytanie, o "bohaterkę" ostatnich tygodni, Annę Siarkowską , jest bardziej złośliwe. Są jeszcze kwestie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego, Moniki Olejnik czy zajmowania się przez Pawła Kukiza polityką. I wiele innych.Co ciekawe, to nie jedyna gra tego typu. Po sieci krąży jeszcze... Kukiz Memory