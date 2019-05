To już pewne: będzie komisja ds. badania "wszelkich przypadków pedofilii"

Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie państwowej komisji do walki z pedofilią. • Fot. naTemat.pl

o już pewne – powstanie państwowa komisja ds. badania wszelkich przypadków pedofilii. Taka decyzja zapadła podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. – Do komisji chcemy zaprosić również przedstawicieli opozycji – zapowiedział Mateusz Morawiecki.– Nasz rząd dążył do tego, żeby zaostrzyć kary za te zbrodnie. Taka komisja państwowa, która obejmie wszystkich, nie wykluczając Kościoła i wszystkich środowisk artystycznych czy nauczycielskich. Wszędzie, gdzie jest kontakt z dziećmi – powiedział Mateusz Morawiecki.Premier podkreślił, że nie może być taryfy ulgowej dla kogokolwiek. – Dlatego powołaliśmy komisję, żeby uniknąć przypadków tuszowania takich niedobrych działań. Nie będzie już przyzwolenia na milczenie. Wszelkie tuszowanie i unikanie informowania o takich występkach ma być bardzo mocno karane – stwierdził.Dalej szef rządu zapewniał, że "ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani żaden tytuł nie może tu służyć jako zasłona dymna, jako unikanie odpowiedzialności". – Nie ma żadnych osób, które mogą uniknąć odpowiedzialności jeśli chodzi o pedofilię – wskazywał.O planach utworzenia komisji mówił już w poniedziałek Jarosław Kaczyński . – Chcemy, aby powstała komisja, która będzie badała pedofilię nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach – zapewnił.Prezes PiS wyjaśnił, że nie widzi powodu, by "ofiary jednych były traktowane inaczej niż ofiary drugich". – Purpura, Nobel, Oscar czy światowa sława nikogo nie uchroni przed karą – zapowiadał lider koalicji rządzącej.