Zaskakująca plotka z PiS. To by wyjaśniało, skąd nagłe informacje o działce Morawieckiego

ie da się ukryć, że publikacja o działce Mateusza Morawieckiego, którą za bezcen miał kupić od Kościoła, wstrząsnęła prawą stroną sceny politycznej. Posłowie PiS mówią teraz "Gazecie Wyborczej", że cała sprawa to argument przeciwko premierowi w razie gdyby partia przegrała wybory. Pojawiają się też głosy, że za publikacją może stać nie kto inny, jak Zbigniew Ziobro.W ciągu ostatnich dwóch tygodni premier Mateusz Morawiecki dostał dwa potężne ciosy. Przede wszystkim dość sporo na temat jego kariery i finansów pokazała książka "Delfin" . Ale bardziej dotkliwa wydaje się publikacja dotycząca działek , które Morawiecki miał odkupić od Kościoła za bardzo małe pieniądze To właśnie po niej pozycja premiera w PiS miała zostać osłabiona. Zdaniem informatorów " Gazety Wyborczej " afera z działką stała się argumentem przeciwko Morawieckiemu, który Jarosław Kaczyński wykorzysta, gdyby PiS przegrało wybory, żeby pozbyć się premiera z partii.– Od razu znajdują się życzliwi, którzy będą szukać winnych dookoła. Zaraz pojawią się głosy, że moglibyśmy mieć lepszy wynik, gdyby nie sprawa działek. I pewnie w pierwszej kolejności wyjdą z obozu Zbigniewa Ziobry, ale ja też mógłbym powiedzieć, że gdyby nie Ziobro, to byłoby dobro – mówi gazecie jeden z informatorów z PiS.Pojawiło się nawet podejrzenie, że za sprawą publikacji stoi Zbigniew Ziobro, czyli ten, który z jednej strony nie lubi Morawieckiego , z drugiej – trzyma w ręku wszystkie akta. To on miałby "dać akta dziennikarzom". – Taka informacja jest też podsuwana prezesowi. Z jakim skutkiem? Nie wiem... – mówi informator gazety.źródło: " Gazeta Wyborcza