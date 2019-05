Na taką wiadomość czekali wszyscy fani "Simsów". Czwartą część można teraz pobrać za darmo!

Gra "The Sims 4" do 28 maja jest dostępna za darmo. • Fot. YouTube.com / SimsPolska

o wymarzona wiadomość dla wszystkich fanów "The Sims 4". Electronic Arts przygotował niespodziankę i do 28 maja udostępnił grę za darmo na platformie Origin. Sprawdź, co trzeba zrobić, by pobrać kultową produkcję bez żadnych opłat.Jeśli jesteście fanami kultowej serii gier o kontrolowaniu ludzi w wirtualnym życiu, to lepszej informacji nie mogliście dzisiaj otrzymać. Firma Electronic Arts ujawniła, że do 28 maja każdy ma szansę pobrać grę "The Sims 4" za darmo na komputery Mac i PC."Teraz możesz zacząć grać lub wciągnąć w zabawę znajomych jeszcze łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej" – zachęca amerykański producent oraz wydawca gier komputerowych.Jednak jak to zwykle bywa przy okazji takich promocji, jest pewien haczyk. Gra, którą zdecydujemy się pobrać bez opłat z platformy Origin, jest wersją pozbawioną wielu dodatkowych funkcjonalności, na których skupiają się liczne dodatki. O tym, jaka jest zawartość pakietu wchodzącego w skład promocji, można dowiedzieć się po zalogowaniu na swoje konto.Zasad gry "The Sims 4" chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale jeśli ktoś słyszy o niej po raz pierwszy, wyjaśniamy, o co chodzi. To rozbudowana symulacja, w której gracze sterują życiem wirtualnych ludzi. Produkcja zyskała wielu fanów na całym świecie, głównie dzięki możliwościom, jakie daje rozgrywka, i licznym dodatkom wzbogacającym zabawę.