Strażnicy miejscy na lodzie. Od września mogą stracić możliwość wystawiania mandatów

Strażnicy miejscy alarmują, że nowe przepisy pozbawią ich ważnych uprawnień. • Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta

d początku maja obowiązują nowe przepisy dotyczące nakładania kar w postaci mandatów. Dotyczy to wszystkich służb mundurowych, które są do tego uprawnione. Przepisy zmieniły się zatem także dla strażników miejskich. Jest jednak pewien problem. Przez jeden mały szczegół strażnicy we wrześniu mogą stracić możliwość wystawiania mandatów.Rząd zrobił niedawno małą rewolucję w nakładaniu mandatów karnych, która obowiązuje już od 1 maja. Najważniejszą zmianą jest przede wszystkim korekta terminu płatności mandatu. Do tej pory ukarany nim miał tylko 7 dni na uiszczenie opłaty. Teraz ten czas zostanie wydłużony do 14 dni.Zmieni się także wygląd druczków mandatowych. Wprowadzono na nich drobne poprawki graficzne, które, jak się okazuje, wywołały ogromny problem straży miejskich . Z przepisów wynika bowiem, że służby mają maksymalnie cztery miesiące, żeby dostosować do nowych wymogów wspomniane druki, ponieważ po tym okresie te stare wersje przestaną obowiązywać.Sęk w tym, jak wynika z pisma Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych , że straże miejskie nie są kompletnie przygotowane do wprowadzenia zmian i nie wiedzą nawet, kiedy będą gotowe nowe druki mandatowe. Z tego powodu jest możliwe, że przestaną w ogóle wystawiać mandaty.źródło: Komendanci.pl