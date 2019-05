Jak za Gierka. W TVP Info pokazali, co poszkodowany w wichurze powiedział Morawieckiemu

TVP Info materiałem o trąbach powietrznych ociepliła wizerunek całego rządu PiS. • Fot. screen z materiału na stronie tvp.info

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

VP Info wykorzystała materiał o trąbach powietrznych nad Polską, by trochę ocieplić wizerunek Mateusza Morawieckiego. Na łamach portalu stacji powstał cały materiał o tym, że za rządów PiS służby mają działać jak nigdy. Internauci węszą spisek i mówią nawet o możliwej "ustawce" z udziałem jednego z poszkodowanych. Mateusz Morawiecki odwiedził regiony poszkodowane przez szalejące ostatnio w Polsce trąby powietrzne. Premier pojawił się m.in. we wsi Palikije na Lubelszczyźnie. Tam miał okazję spotkać mężczyznę, któremu żywioł podobno zniszczył dach na jednym z budynków.Stacja TVP Info opublikowała wypowiedź mieszkańca, który zachwalał służby działające za rządów PiS. Nagranie miało zostać przesłane do redakcji. – Za tych rządów, za tego pana premiera tak służby działają, że jeszcze nigdy nie działały. Strażacy, policja, wszystko, pan wójt. Jestem pełen podziwu – mówił mężczyzna.Na podstawie tych słów TVP Info postanowiła zbudować materiał, z którego wyszła laurka dla całej ekipy rządzącej. Na nagraniu udostępnionym przez stację widać, że szef rządu był nieco zakłopotany pochwałami, których przyszło mu wysłuchać.W samej wypowiedzi mieszkańca dotkniętego przez żywioł regionu nie ma nic złego, ale internauci skrytykowali materiał publicznego nadawcy. "To już jest żenująca propaganda nawet dla największych sympatyków" – napisał jeden z użytkowników Twittera.Z kolei dziennikarka Dominika Długosz zwróciła uwagę na inny zaskakujący szczegół. "Przypadkowe osoby nagrywają spotkanie premiera z przypadkowym obywatelem i wysyłają TVP. Przypadkowo w czystym planie i jakości HD – podkreśliła ironicznie.W komentarzach nie brakuje też sugestii, że cała sytuacja mogła być "ustawką" na finiszu kampanii wyborczej. "Rewelacja! Dziennikarz TVP Info robi materiał i wysyła sobie samemu" – ocenił inny internauta.źródło: TVP Info