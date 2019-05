Ksiądz Babiarz nie jest już prezesem Stowarzyszenia Wiosna. Sąd wprowadził tam kuratora

Ks. Grzegorz Babiarz nie jest już prezesem Stowarzyszenia Wiosna. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

rakowski sąd rejonowy zdecydował o wykreśleniu księdza Grzegorza Babiarza z KRS Stowarzyszenia Wiosna. Tym samym duchowny przestał pełnić funkcję jego prezesa. Sąd wprowadził w organizacji kuratora, który będzie nią zarządzał do czasu wyjaśnienia sprawy Wiosny i wyboru nowego prezesa.Kuratorem stowarzyszenia Wiosna został Karol Tatar, kurator sądowy. Dotychczasowy prezes organizacji – ks. Grzegorz Babiarz – został wykreślony z KRS w środę rano."Sąd zdecydował o ustanowieniu kuratora dla Wiosny na posiedzeniu niejawnym. Kurator musi do sześciu miesięcy zwołać walne zgromadzenie członków stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Radca prawny wyznaczony przez sąd ma też reprezentować stowarzyszenie w sprawach majątkowych, które wymagają bieżącego załatwienia" – podaje w informacji dot. Wiosny portal Onet.pl Serwis powołuje się na informacje Joanny Specjał z biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie. Dodaje również, że sąd zobowiązał Karola Tatara do złożenia pierwszego sprawozdania z podjętych czynności do 20 czerwca.Przypomnijmy, że ksiądz Babiarz został prezesem Stowarzyszenia Wiosna w dość niejasnych okolicznościach. Prokuratura do tej pory nie miała pewności, kto jest faktycznym szefem organizacji pomocowej.Dodatkowo niedawno doszło do dwóch niepokojących sytuacji z udziałem ks. Babiarza . W pierwszej z nich w obstawie ochroniarzy duchowny wtargnął do siedziby organizacji i chciał przejąć komputery oraz serwer stowarzyszenia. W drugim przypadku chodziło o benefity i wypłatę, które podobno przyznano ks. Babiarzowi jako prezesowi Wiosny.źródło: Onet.pl