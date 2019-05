"Kampania na ludzkiej tragedii". Elżbieta Kruk na Lubelszczyźnie dała przedwyborczy popis...

Internauci krytykują Elżbietę Kruk za wizytę na Lubelszczyźnie. • Fot. Facebokk.com / kruk.elzbieta

osłanka i jednocześnie kandydatka do Europarlamentu Elżbieta Kruk pojawiła się we wtorek wraz z premierem Mateuszem Morawieckim na Lubelszczyźnie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby ich wizyta dotyczyła kampanii do PE, ale szefowa Rady Mediów Narodowych uczestniczyła z premierem w sztabie kryzysowym związanym z przejściem przez region trąby powietrznej. W sieci już królują opinie, że posłanka "lansuje się na cudzym nieszczęściu"."Czy udział poseł Kruk w sztabie kryzysowym ma coś wspólnego z kompetencjami pani poseł dotyczącymi trąb powietrznych, czy może z jednak jej kandydowaniem w eurowyborach z Lubelszczyzny? Bo jeśli to drugie, to skandalem byłyby wykorzystywanie tragedii do robienia kampanii koleżance" – napisał na Twitterze dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.Skąd taka ostra opinia? Elżbieta Kruk wzięła udział wraz z premierem Mateuszem Morawieckim w sztabie kryzysowym po przejściu wichury, ale przy okazji wdzięcznie pozowała do każdej fotki. Szefowa Rady Mediów Narodowych była tam jedną z "ekspertek", co widać na każdym kadrze, kiedy stoi nad mapą wraz z członkami służb.Internauci zastanawiają się tylko, czego dotyczyła ekspertyza posłanki PiS i zarzucają jej prowadzenie kampanii na ludzkiej krzywdzie."Pani poseł umie coś tam coś tam, co czyni ją ekspertem od wszystkiego", "Szydło też się pojawiła, przypadek?", "To wyłącznie kampania polityczna pani Kruk" – pisali w komentarzach oburzeni internauci.