Dyrektor z TVP zarzuca TVN "nieudolne kopiowanie rozwiązań". Tyle że jest akurat na odwrót

Jarosław Olechowski zarzuca konkurencji, że kopiuje pomysły TVP. Problem w tym, ze taką technologię, jaką chwali się dziś szef TAI, TVN24 stosuje już od lat. • Fot. TVP Info

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

zef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski zarzucił na Twitterze stacji TVN, że ta rzekomo nieudolnie kopiuje najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, jakie wykorzystuje TVP. Problem w tym, ze TVN od lat wykorzystywało już podobną technologią, którą TVP dopiero teraz zaczyna się chwalić."Nadal TVN24 próbuje kopiować rozwiązania ze studia TVP Info - najnowocześniejszego w Europie. Ale jak widać robicie to Państwo dość nieudolnie" – napisał na swoim Twitterze Jarosław Olechowski , szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. I nic dziwnego, telewizja państwowa zainwestowała spore pieniądze ostatnimi czasy, by pokazywane treści były bardziej efektowne wizualnie.I są. Problem w tym, że jak zauważyli niektórzy internauci, to co w TVP traktowane jest na równi z wynalezieniem koła, prochu i lądowania na Księżycu, w studio TVN24 funkcjonuje od dłuższego czasu. Już w 2012 roku w TVN24 na ścianie była zakrzywiona ściana projekcyjna, a grafiki 3D prezentowano na przykład w czasie wyborów w 2015 roku.Nie przeszkadza to jednak Jarosławowi Olechowskiemu w umniejszaniu jakości przekazu w TVN24. Internauci mają jednak na ten temat swoje zdanie. Jedni przypominają, że techniczne wodotryski to jedno, a jakość programu to drugie. Inni pocieszają szefa TAI, że w TVP przynajmniej "paski grozy" są nie do podrobienia.