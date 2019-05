Syn Bartoszewskiego dostał zaproszenie do TVP. W ostatniej chwili nastąpił niespodziewany zwrot

Wizytę Władysława Teofila Bartoszewskiego w studiu TVP odwołano w ostatniej chwili. • Fot. Facebook / Władysław Teofil Bartoszewski

o programu "Gość Wiadomości" w TVP zaproszono zaproszono w środę syna byłego ministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego, kandydata Koalicji Europejskiej do PE. Jednak do spotkania nie doszło – w ostatniej chwili odwołano zaproszenie. Bartoszewski się zastanawia, czy prowadzący Michał Adamczyk boi się spojrzeć mu w oczy z powodu słów sprzed dwóch lat."Kochani, dziś o 19:57 widzimy się w programie 'Gość Wiadomości' TVP. Do zobaczenia" – napisał w ciągu dnia na Twitterze Władysław Teofil Bartoszewski, syn byłego ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego . Pojawiły się komentarze, że tylko dla niego ktoś przełączy telewizor na TVP. Jeśli jednak to zrobił, to mógł się niemile rozczarować.Bartoszewskiego nie było w studiu. Przyszedł tylko Witold Waszczykowski , drugi z zaproszonych gości. Nie ma jednak powodów do niepokoju, Bartoszewskiemu nic się nie stało. Po prostu, w ostatniej chwili odwołano jego wizytę."Kochani, TVP właśnie odwołała zaproszenie do programu... kolejny raz... Pan Michał Adamczyk wyraźnie unika spotkania ze mną. Może nie chce przepraszać za tweeta sprzed dwóch lat, w którym szkalował mojego ojca ..." – wyjaśnił powód swojej nieobecności w telewizji Bartoszewski. A rzecznik PSL Jakub Stefaniak wystosował prośbę do Waszczykowskiego, by ten spytał się Adamczyka, dlaczego odwołano wizytę Bartoszewskiego.