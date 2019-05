Kiedy poznamy wyniki wyborów do PE? Wszystko określają unijne przepisy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kiedy poznamy wyniki? • Fot. Domena publiczna / Wikimedia Commons

ybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w niedzielę 26 maja. Głosowanie potrwa od godziny 7:00 do 21:00. Sprawdź, kiedy poznamy wyniki głosowania i zapoznaj się z najważniejszymi informacjami przed pójściem do lokalu wyborczego.Po raz czwarty w historii pójdziemy do urn wybierać tych, którzy będą reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim. Wybory do PE odbywają się co pięć lat w tym samym okresie roku, od czwartku rano do następującej po nim niedzieli.W 2019 r. termin wyborów przypada od 23 do 26 maja 2019 roku. Dokładny dzień i godzinę ustalają już poszczególne państwa członkowskie. W Polsce wybory odbędą się 26 maja. Ich termin określony jest przez przepisy prawa Unii Europejskiej, natomiast samo głosowanie zarządza prezydent RP. Lokale wyborcze w naszym kraju będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.Wstępne sondażowe wyniki wyborów poznamy tuż po zakończeniu głosowania, czyli w niedzielę po godz. 21:00. Oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać we wtorek 28 maja.Warto zaznaczyć, że państwa członkowskie nie mogą podawać oficjalnych wyników wyborów, do czasu zakończenia głosowania we wszystkich krajach UE. To wytyczne zawarte w unijnych przepisach.Do czasu zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza wyborcza, która zacznie się już o północy z piątku na sobotę. Oznacza to, że przez całą sobotę i większą część niedzieli należy powstrzymywać się od wszelkiej agitacji politycznej, a przede wszystkim przed informowaniem o tym, jak rozkładają się głosy i kto prowadzi w wyścigu do Parlamentu Europejskiego. Kto naruszy ciszę wyborczą, musi się bowiem liczyć z surowymi konsekwencjami