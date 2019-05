Podsiadło sprawił fanom prezent na swoje urodziny. W genialnym teledysku występuje plejada gwiazd

W teledysku do "Trofeów" Dawid Podsiadło występuje m.in. z Agatą Buzek • fot. Kadr z "Trofeów" / YouTube

erzu Stuhr, Buzek, Szyc... – to tylko niektóre z wybitnych polskich aktorów, którzy wystąpili w teledysku do piosenki Dawida Podsiadły "Trofea". Klip, który osadzony jest w stylistyce rodem z filmów Wesa Andersona, ma też ważny morał. Artysta , który w czwartek skończył 26 lat, zaprezentował teledysk do kolejnego singla ze swojej płyty "Małomiasteczkowy", ktora – podobnie jak trasa koncertowa – biła w Polsce wszelkie rekordy . "Weźcie prezent ode mnie z okazji urodzin moich. to najnowszy klip, do trofeów" [pisownia oryginalna] – napisał Podsiadło na Twitterze.Teledysk do "Troefów" jest wyjątkowy z kilku względów. Nie tylko trwa aż siedem minut i zachwyca wizualnie, ale również pojawia się w nim cała plejada polskich gwiazd. Obok Podsiadło, który wciela się w detektywa badającego serię kradzieży w okolicy, wystapili: Agata Buzek, Wiktor Zborowski, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Krzysztof Materna oraz Jerzy Stuhr.- Przyjęliśmy za punkt wyjścia surrealistyczny, wręcz bajkowy świat, w którym osadziliśmy naszą historię. Puszczamy w niej oko do odbiorcy, eksperymentując z animacją, symboliką i nawiązaniami do kina. To nasz hołd dla twórczości Wesa Andersona – mówił portalowi Onet reżyser teledysku Daniel Jaroszek. Z kolei Podsiadło powiedział, że to "największa produkcja teledyskowa, jaką zrealizowaliśmy do tej pory".Klip ma też ważny morał. Nawiązuje bowiem do afery z odstrzałem dzików sprzed kilku miesięcy – w protest zaangażowały się wtedy największe gwiazdy. "Trofea" odwracają całą sytuację – pokazują co by było, gdyby to dziki i inne zwierzęta zemściły się na ludziach i zaczęły na nich polować.