Potężna eksplozja w centrum Lyonu. Bombę miał podłożyć mężczyzna na rowerze

Potężna eksplozja w centrum Lyonu. Są ranni. • Fot. Twitter.com / @FranceNews24

o silnej eksplozji doszło na skrzyżowaniu ulic Rue Victor Hugo i Rue Sala w Lyonie. Jak podaje BBC, wybuchła bomba wypełniona gwoździami i śrubami. Co najmniej osiem osób zostało rannych.Do eksplozji doszło w piątek w samym centrum Lyonu. Z relacji świadków wynika, że ładunek podrzucił zamaskowany mężczyzna, który przejeżdżał na rowerze w okolicy skrzyżowania ulic Rue Victor Hugo i Rue Sala. Policja aktualnie poszukuje sprawcy.Służby zabezpieczyły teren, gdzie doszło do eksplozji. Apelują do mieszkańców, by omijać wydzieloną część miasta. W mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia z miejsca zdarzenia.Wstępnie wiadomo, że rannych zostało co najmniej 8 osób. Niektóre źródła mówią o 10 poszkodowanych. Wśród osób, które ucierpiały ma być 8-letnia dziewczynka, o czym wspomniał na Twitterze szef polskiego MSWiA Joachim Brudziński.Do zdarzenia w Lyonie odniósł się już prezydent Francji. Emmanuel Macron powiedział, że w mieście doszło do "ataku".źródło: BBC