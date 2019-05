Para prezydencka z wizytą u sześcioraczków. "To wydarzenie rozsławiło Polskę"

Para prezydencka odwiedziła rodziców sześcioraczków w krakowskim szpitalu. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

rezydent Andrzej Duda wraz z żoną odwiedził w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie nowo narodzone sześcioraczki oraz ich rodziców. Cztery dziewczynki i dwóch chłopców przyszło na świat w poniedziałek.Podczas wizyty w krakowskiej placówce Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozmawiali m.in. z personelem szpitala. W spotkaniu z parą prezydencką wzięło udział blisko 40 osób z Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii, które zaangażowane były w poniedziałkową akcję porodową.– Gratulujemy i bardzo dziękujemy, bo to wydarzenie, które rozsławiło nas na świecie – powiedział podczas spotkania prezydent Duda. Zdjęciami z wizyty pochwaliła się na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Narodziny sześcioraczków to pierwszy taki przypadek w Polsce. Wcześniej do podobnych narodzin doszło m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Taki poród zdarza się raz na 4,7 mld ciąż.Rodzice sześcioraczków zdradzili już, jak będą nazywać się ich pociechy . Dzieci będą nosić imiona: Filip, Tymon, Kaja, Malwina, Nela i Zosia.